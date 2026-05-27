為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普稱年度健檢結果「完美」　將屆80歲體能受關注

    2026/05/27 05:54 中央社

    美國總統川普今天接受年度健康檢查，結束後他透露結果「完美」。川普將在6月14日過80歲生日，他去年重返白宮時是美國史上上任時最年長總統，其健康情況受到越來越多檢視。

    法新社報導，川普（Donald Trump）去年1月再度上台後，這是他第3次接受醫學檢查。近幾個月來他的一些身體狀況，包括手部瘀青及會議過程中顯露睏倦，引發愈來愈多揣測。

    川普今天從檢查地點、華府附近的華特里德軍醫院（Walter Reed Military Hospital）返回白宮途中，在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「檢查結果一切完美！」

    不過，外界長期以來指責川普對自身健康情況缺乏透明度。他在第二個總統任期內進行了幾次身體檢查的時間點，又令人有更多疑問。

    川普上次進行排定的年度健康檢查是在去年4月。但到了去年10月，他又在未事先對外通知下去了一趟醫院，事後白宮也稱那次是年度體檢，川普則說當天的核磁共振（MRI）檢查顯示他的心血管健康「絕佳」。

    根據白宮當時所發布川普的醫師、美國海軍上校巴巴貝拉（Sean Barbabella）寫的信函，他稱檢查結果顯示川普的心臟年齡「比實際年齡約年輕14歲」。（編譯：張正芊）1150527

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播