峰會過後不必演了？中國外長在聯合國批美興戰 拖欠鉅額會費

中國外交部長王毅在聯合國對美國總統川普的外交政策，進行幾乎不加掩飾的批評，包括對伊朗的戰爭，以及對待這個全球組織的態度。（路透）

中國最高外交官在聯合國對美國總統川普的外交政策，進行幾乎不加掩飾的批評，包括美國對伊朗的戰爭，以及對待這個全球組織的態度。

彭博報導，中國外交部長王毅26日在他主持旨在討論聯合國憲章，以及國際和平與安全的安理會會議上表示，「任何繞過安理會授權的單邊軍事行動，都是不可接受的。」

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在王毅發表前述談話的不到2週前，川普才剛在北京會見中國國家主席習近平。在那場峰會中，習近平針對台灣議題嚴厲警告川普，而在尋求以外交途徑解決美國和以色列對伊朗的戰爭方面，也幾乎沒有獲得任何幫助。

王毅也提到美國積欠聯合國資金、退出數十個附屬機構，並提議以川普的「和平理事會」（Board of Peace）作為替代機構的種種舉措。和平理事會最初作為一項以加薩走廊為重點的外交倡議，獲得安理會支持，但川普隨後暗示，它「或許可以」取代這個成立於1945年的全球組織。

王毅強調，「聯合國處於戰後國際體系的中心，它的作用只能加強，不能削弱，其地位應得到維護，而非被取代。」「成員國應該以實際行動履行其財政義務。」

王毅顯然是暗批美國試圖藉由積欠大量聯合國資金，來削弱及轉移聯合國優先事項的企圖，這些舉措已在這個總部位於紐約的組織，引發財務危機。

美國已積欠聯合國約20億美元的會費，並一再批評該組織將重點放在氣候變遷與性別平權等議題上。今年稍早，川普政府退出31個聯合國實體，與另外35個國際組織。

王毅發表此番言論之際，北京正日益尋求挑戰由美國主導、以規則為基礎的國際秩序。在美國反覆無常的貿易與外交政策讓世界陷入動盪之際，習近平正試圖將中國塑造為一股穩定的力量。

儘管如此，中國官員一再強調，無意推翻聯合國體系，包括王毅在內的外交官均呼籲改革，並完善全球治理，使其更加「公正合理」。

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