傳中國防長連2年缺席「香格里拉對話」 美中軍事高層錯失溝通機會

知情人士透露，中國國防部長董軍可能缺席本週末在新加坡舉行的「香格里拉對話」。（歐新社檔案照）

知情人士透露，預計中國高階軍事將領將連續第二年缺席亞洲最大的防務論壇，將公開國防外交的機會拱手讓給美國及其盟國。

彭博26日報導，知情人士表示，中國國防部長董軍可能缺席本週末在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）。其中一名要求匿名的知情人士指出，因消息尚未公開，預計北京將改派由中國人民解放軍國防大學組成的低層級代表團與會。

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消息人士並未說明董軍可能缺席的原因，僅表示計畫仍有變數，可能在最後一刻發生變化。中國通常要到活動前一兩天，才會確認重要官員的行程。

中國國防部、新加坡國防部，以及主辦該活動的英國「國際戰略研究所」（IISS），均未立即回應置評請求。

這場為期3天的亞洲安全論壇，是區域軍事官員在公開場合直接向防務領袖提問的罕見機會。傳統上，現任五角大廈首長會在30日發表重大政策演說，隨後由中國防長在31日發表演說。

上一次出現這種情況，是在2024年，當時董軍與時任美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），也在場邊舉行罕見的面對面會談。

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth），本月才剛作為總統川普代表團的一員訪問中國，他將出席今年的論壇。儘管赫格塞斯在訪中期間曾透過翻譯，與董軍在晚宴上進行短暫交談，但董軍可能缺席，意味著這兩個全球最大經濟體在美中關係的關鍵時刻，將錯失另一個直接進行高層軍事溝通的機會。

美中兩國在包括台灣與南海等一系列議題上的軍事緊張局勢持續存在。中國國家主席習近平在川普訪問期間，針對台灣議題向川普發出迄今最嚴厲的警告，提醒該議題可能引發衝突，將兩國關係推入「極度危險的境地」。

北京正從西方支持的論壇中撤出的另一個跡象，則是中國日益大力推廣自家的「香山論壇」。該活動通常由中國國防部長致開幕詞，並接待全球軍事官員，但美國通常僅派低層級代表團出席。

儘管如此，中國國防部已釋出對與華府建立互信抱持開放態度的訊號。赫格塞斯曾於2025年10月與董軍會談，這是自川普重返白宮以來兩人首次面對面會晤。

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