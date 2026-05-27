北約「軍援烏克蘭綁GDP」提案破局 英法義西加5國齊聲反對

包括英國與法國在內的5個國家，已拒絕北約秘書長呂特提議將國內生產毛額（GDP）的0.25％，分配用於軍事援助烏克蘭的提案。（歐新社檔案照）

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）引述英國每日電訊報（The Telegraph）報導，包括英國與法國在內的5個國家，已拒絕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）提出將國內生產毛額（GDP）的0.25％，分配用於軍事援助烏克蘭的提案。

呂特本週坦承，他的計畫因未獲足夠支持而無法推進，但未指名反對者的身分。電訊報披露，在討論如何加強對基輔的支援時，英國、法國、西班牙、義大利與加拿大等5國，在該構想提出時便予以阻擋。

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呂特原本希望能在即將於土耳其安卡拉（Ankara）舉行的北約年度峰會上批准這項提案。

一名北約內部人士表示，至少有7個北約成員國，對於將GDP的0.25％用於軍援烏克蘭的構想表達支持。然而，北約通過的任何提案，都需要所有成員國一致同意。

該名消息人士坦承，「他們對這個想法不太熱衷」，並將倫敦、巴黎、馬德里、羅馬與渥太華指為反對者。

報導指出，英國對烏克蘭的軍事貢獻規模，僅次於美國與德國，位居第三，但仍未達到GDP 0.25％的門檻。英國首相施凱爾（Keir Starmer）已承諾，在可預見的未來，每年至少提供30億英鎊（約占GDP的0.1％）。

與此同時，作為歐洲第三、第四與第五大經濟體的法國、西班牙與義大利，以及加拿大，在對烏克蘭的援助方面，均落後於幾個規模較小的盟國。

德國「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute）彙整的公開資料顯示，荷蘭、波蘭以及北歐與波羅的海國家，皆提供達到或超過GDP 0.25％的援助。

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