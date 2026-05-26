無人機警報暴露歐陸防空漏洞 馮德萊恩批俄羅斯蓄意擾亂波羅的海

立陶宛首都維爾紐斯近日發布無人機警報，民眾被指示前往防空洞避難。這是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次針對一般民眾發布這類警報。（法新社檔案照）

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）26日指出，俄羅斯蓄意觸發無人機警報，已暴露出歐洲大陸防禦的脆弱性，莫斯科試圖藉此破壞歐洲民主國家的穩定，她矢言將加強努力解決這個問題，「首先將從建立更統一的警報系統與改善跨境協調著手」。

法新社報導，在馮德萊恩訪問波羅的海國家的1週前，立陶宛首都維爾紐斯曾發布短暫的無人機警報，民眾被指示前往防空洞避難。這是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次針對一般民眾發布這類警報。

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馮德萊恩與立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞總統共同召開記者會，指出波羅的海國家的人民，正在經歷許多人以為屬於另一個時代的景象，「空襲警報、家庭避難、學校停課、交通中斷。這就是2026年歐洲東部邊界的現實。」

馮德萊恩強調：「這些不是孤立的事件。這是俄羅斯的蓄意戰略，試圖破壞我們民主社會的穩定。」然而，就像在烏克蘭戰場上一樣，「俄羅斯正在失敗。」

近幾個月來，隨著烏克蘭加強對靠近愛沙尼亞與芬蘭的俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）地區目標的打擊，波羅的海國家的無人機警報變得日益頻繁。這些前蘇聯國家指控俄羅斯，蓄意轉移烏克蘭原本旨在打擊工業設施與化石燃料基礎設施的攻擊。

俄羅斯近來指控波羅的海國家，允許烏克蘭無人機利用其空域攻擊俄國基礎設施。立陶宛與北大西洋公約組織（NATO）官員表示，進入立陶宛空域的無人機，很可能是因為俄方電子戰干擾而偏離航線。儘管這些事件並未造成人員傷亡或財物損失，卻凸顯波羅的海國家防空系統無法攔截每一架無人機的無能為力。

馮德萊恩在記者會上坦承，這些事件暴露了脆弱性，並警告俄國的這種戰術可能會向西蔓延，「你們今天所經歷的，歐洲其他地區明天可能就會面臨。」

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