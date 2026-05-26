德國明鏡週刊：美擬大幅削減北約軍事資源 戰機與潛艦數量將銳減

德國明鏡週刊披露，美國打算大幅削減可在危機中協助歐洲盟友的軍事資源，包括將戰略轟炸機的數量減少一半。（歐新社檔案照）

德國「明鏡週刊」（Spiegel）26日報導，美國打算大幅削減可在危機中協助歐洲盟友的軍事資源，包括戰鬥機、軍艦與空中加油機。

北大西洋公約組織（NATO）正面臨史無前例的壓力，部分歐洲國家擔憂華府可能直接退出。美國總統川普不斷抨擊歐洲盟國的軍事支出不足，並揚言將從德國撤出數千名美軍。他企圖控制丹麥海外領地格陵蘭（Greenland）的野心，進一步加劇跨大西洋的緊張局勢。

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川普也強烈批評歐洲盟友在美國對伊朗戰爭期間，未能支持重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航運。川普質疑華府是否有義務遵守北約共同防禦條款，並警告考慮退出北約。

路透報導，根據明鏡週刊，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的一名特使，上週在布魯塞爾的北約總部，向成員國的高階官員簡報這項計畫。3名知情人士曾向路透透露，川普政府上週告知北約盟國，將縮減危機期間可供該聯盟使用的軍事資源。

報導指出，美國的目標是將戰略轟炸機的數量，縮減至以往的一半。具體而言，明鏡週刊引述美國特使韋勒茲—葛林（Alexander Velez-Green）在閉門會議上的說法，美國戰機的數量將減少3分之1。

美國海軍也準備減少提供給北約的驅逐艦數量，而且不再打算向該聯盟提供任何潛艦。

在此情況下，歐洲將被迫提供自己的偵察無人機，美國則計畫大幅縮減武裝型無人機的供應。

明鏡週刊指稱，美國將在6月初的兵力組成會議上提供進一步細節。

德國國防部並未立即回應路透的置評請求。北約發言人向明鏡週刊表示，在北約部隊規劃中確實存在對美國「過度依賴」問題，隨著歐洲與加拿大在國防上投入更多資源，北約內部的軍事責任將可重新進行分配。

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