美軍無人機靠星鏈打伊朗 五角大廈連線費遭SpaceX漲至5倍

星鏈系統標誌。（彭博檔案照）

美軍在伊朗戰爭中使用的自殺式無人機LUCAS（低成本無人作戰攻擊系統），在戰場取得顯著成果，但其仰賴的「星鏈」（Starlink）衛星網路，卻引發星鏈所屬「太空探索科技公司」（SpaceX）與五角大廈的價格爭議。路透26日獨家披露，SpaceX要求五角大廈為使用星鏈衛星網路支付更高連線費用。

路透根據5名了解此事的消息人士說法和查閱五角大廈文件，披露此事。報導指出，美國對伊朗發動攻擊行動後數週，富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司高層便與五角大廈官員會面，主張美軍原本為每具接收終端設備支付約5000美元連線費，但是實際上使用的是等級更高、費用接近每月2萬5000美元的服務。

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對LUCAS無人機使用星鏈費用的歧見，是SpaceX和五角大廈最近幾個月愈加緊繃關係的一部分原因。尋求協助伊朗人民繞過政府斷網限制通訊的五角大廈，也為利用星鏈提供伊朗民眾類似第五代行動通訊（5G）通訊服務的費用，與SpaceX公司意見不同。

路透指出，這起持續中的爭議，凸顯五角大廈對SpaceX的依賴日增，正賦予馬斯克在美國國家安全一個關鍵層面上，握有更大籌碼，而此事又時值SpaceX公司準備為下月首次公開募股尋求提高其營收。

不同於市面上販售的消費級接收器，SpaceX根據2023年協議向五角大廈出售的為軍規級版本Starshield，軍規級可使用星鏈商用衛星，也可用其另一套、更安全的Starshield衛星。SpaceX認為，LUCAS作業條件更接近航空級訂閱方案，而非價格較低的陸地或機動服務案。五角大廈則認為，每月2萬5000美元的費率，是為航空器設計，而非每次僅使用星鏈連線數分鐘或數小時的自殺式無人機。

不過，在美軍正擴大對伊朗攻擊行動之際，五角大廈最後仍同意支付SpaceX提出的漲價方案，使軍方為使用每架LUCAS無人機所付出的整體成本，從原本的約3萬美元幾乎倍增。

SpaceX未回應此事。五角大廈拒絕評論漲價、其決定，以及為伊朗民眾提供星鏈通訊服務計畫，一名官員表示，負責採購終端設備的部門正致力尋找其他競爭者。

然而，目前沒有其他公司能提供可與星鏈相提並論的替代方案。SpaceX為星鏈部署了約1萬顆衛星，占目前地球軌道上運行衛星總數的逾6成，規模也遠大於OneWeb和亞馬遜公司的低軌衛星服務Amazon Leo等競爭者。

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