65歲以上人口首度超越兒童！中國加速高齡化 寄望銀髮族救經濟難上加難

最新官方數據顯示，中國65歲以上人口總數，首度超過0至14歲人口總數，為1949年開始紀錄以來首見。（歐新社資料照）

香港《南華早報》報導，最新官方數據顯示，中國65歲以上人口總數首度超過0至14歲人口總數，為1949年開始紀錄以來首見，凸顯中國日益加劇的人口壓力，也加劇公共退休金的支付壓力。

根據上週公布的1項全國性抽樣調查結果，截至2025年11月，中國約14億人口中，65歲以上人口占15.87%，而0至14歲人口占15.25%。

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獨立人口學家何亞福表示，這意味著中國傳統以家庭為基礎的老人照顧模式面臨巨大壓力，同時也代表社會安全退休金支付的負擔也越來越重。

中國國家統計局表示，這些數據是根據2025年11月進行的「小型普查」（每10年1次全國人口普查之間，進行的全國1%人口的抽樣調查）推斷出來的，該調查覆蓋了超過2000萬人。

何亞福表示：「在退休金方面，65歲以上人口現在已經超越了兒童人口，這進一步加劇了社會安全退休基金支付的壓力。在家庭層面，老年人口的增加和家庭規模縮小的趨勢，給傳統的家庭照顧模式帶來了巨大壓力。」

調查也發現，中國的勞動年齡人口也在萎縮。15至59歲的人口占總人口數的61.89%

，遠低於10年前的67.33%。與此同時，家庭規模也在縮小；在2025年底，平均每個家庭有2.52人，低於10年前的3.1人。

何亞福表示，這也是1個令人憂心的趨勢，因為這凸顯單人家庭和雙人家庭數量顯著增加，暗示不婚和不孕的趨勢加劇，也代表中國的人口紅利時代已經結束。

面對年輕世代消費信心不足與總體經濟持續低迷，北京當局開始將目光鎖定65歲以上退休人士，並從2025年起大力推動「銀髮經濟」，鼓勵企業開發針對高齡者的產品與服務。

根據中國社會福利與養老服務協會及當代社會服務研究院等機構共同編撰的「銀髮經濟藍皮書」，中國銀髮經濟年產值高達7兆元人民幣（下同，新台幣32.4兆元），約佔GDP（國內生產總值）的6%，到2035年有望達到30萬億元，佔GDP達10%。

不過，時事評論員王赫指出，至少有2大因素，使得中國的「銀髮經濟」構想淪為畫餅。首先是，中國「未富先老」，與日本等已開發國家「先富後老」的情況截然不同。 其次是，中國退休金水準落差大。1.8億城鄉退休居民，每人月均退休金200多元（約新台幣930元）；城鎮1.2億退休職工，每人月均退休金3000多元（約新台幣1萬3910元），機關事業單位2000萬退休人員，每人月均退休金6000多元（新台幣2萬7810元）。

雖然中國領退休金的有3億多人，但真正具有一定消費能力的老年人，也就是3、4千萬人，很難撐起所謂的銀髮經濟。

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