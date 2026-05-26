黃仁勳稱把AI當裁員藉口「太懶」 憂飯碗被搶去學AI

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，部分企業執行長端出AI當成裁員的藉口太「懶惰」，並建議那些擔心飯碗被AI搶走的人去學習AI。（公司提供）

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，部分企業執行長端出AI當成裁員的藉口太「懶惰」，並建議那些擔心飯碗被AI搶走的人去學習AI。

黃仁勳接受新加坡亞洲新聞台（CNA）訪問時說：「對於許多正這麼做的執行長來說，把AI與裁員連結在一起的說法實在太懶惰了。AI才剛剛問世，人們怎麼可能就已經因此失去工作？」

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他說：「AI在6個月前才變得有生產力且實用，這怎麼可能讓他們在2年前就因為AI而裁員？這根本說不通。」

黃仁勳說，一些主管這麼說只是想讓自己聽起來「很專業，我真的很討厭這樣」。他還說，「這是很不負責任的」。

近期不少AI相關裁員報導。渣打銀行（Standard Chartered）上週宣布未來4年計畫裁減7000多個職位，執行長溫拓思（Bill Winters）聲稱該銀行正利用AI取代「價值較低的人力資本」而引來抨擊。他隨後為自己的言論道歉。

路透社本月稍早報導，社群媒體巨頭Meta計劃裁員至少20%，以抵銷在AI方面的沉重支出，並看好AI帶來的生產力提升。

黃仁勳在被問到會對那些擔心失去工作的人說些什麼時，他表示：「我會對那些擔心飯碗被AI搶走的人說，去學習AI。」

他指出：「你不會因為AI而失去工作，你會失去工作是因為有人比你更懂得操作AI…當個人電腦（PC）出現時，PC並沒有奪走人們的工作。那些不學習如何使用PC的人才被遠遠拋在後頭。」

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