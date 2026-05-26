前車之鑑！「匈牙利」阻撓決策 歐盟擬對新成員國凍結否決權

歐盟考慮對新成員國在加入後的前幾年，暫時不賦予否決權。（法新社檔案照）

歐盟正推動在2030年前接納新一批會員國，為了減少政治疑慮，歐盟正考慮對新成員國在加入後的前幾年，暫時不賦予否決權。在目前候選國中，可望於2028年率先加入的蒙特內哥羅（Montenegro），可能首當其衝。

英國衛報26日報導，歐盟執委會正在討論的方案，是讓摩爾多瓦、西巴爾幹國家等候選國，不會在加入歐盟後立即自動享有對外交政策、稅務等須一致決之議題的否決權。根據4名歐盟消息人士說法，這項構想旨在設下保障措施，避免歐盟擴大後，造成單一成員國阻擋重大決策。

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此構想緣由為匈牙利前總理奧班（Viktor Orbán）領導的親俄政府，過去多次否決歐盟重大決策，包括一筆提供烏克蘭1000億美元貸款。不過，限制會員國的否決權，被認為是遊走法律邊界，只能當作限期實施的暫時性措施，以免製造「二等會員國」。

這項構想尤其關係到蒙特內哥羅。這個人口62萬4000人的前南斯拉夫共和國，是目前9個候選國中的領先者，該國目標是在2028年成為歐盟第28個會員國，負責起草蒙特內哥羅加入歐盟條約的技術小組，已於本月召開首次會議，顯示該國長達14年的加入談判已進入最後階段。

另外，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）上週致函歐盟領袖，表示歐盟擴大是「地緣政治上的必要」，呼籲以「創新解決方式」，加速西巴爾幹國家的加入；他並提議給予烏克蘭「準會員國」地位，即可參與歐盟會議、在歐盟機構中有代表，但不具投票權。

不過烏克蘭總統澤倫斯基已拒絕這項構想，堅持烏克蘭在歐盟的地位必須「完整、充分且平等」。

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