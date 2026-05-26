無所不限？中國擴大旅遊限制 民企AI人才出國須獲批准

中國正限制深度求索（DeepSeek）的AI專家出國，行前須取得批准。（路透）

彭博26日報導，中國正限制阿里巴巴集團、深度求索（DeepSeek）等民間企業的頂尖人工智慧（AI）專業人士海外旅遊，顯示中國強化措施，以保護AI關鍵領域的技術，並追趕美國。

知情者透露，中國政府機關已開始對從事先進AI工作，且被認為具國家戰略重要性的人員實施旅遊限制，這意謂相關人士出國之前，必須取得相關單位的批准。

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多年來北京對知名大學研究人員、核子科學家，以及國企高階主管等關鍵人員實施旅遊限制。而如今，中國政府特別鎖定AI領域人才。知情者說，已被告知受此限制的關鍵產業專業人士包括，新創公司創辦人、研究人員以及高階主管。

在中國，國有企業通常會扣留其高階與黨員主管的護照。但政府將旅行限制擴大至民營企業實屬罕見。知情人士透露，當局也會根據個人對國家的重要性評估，而非僅依據其資歷或工作單位，將他們列入旅遊限制中。

此舉突顯AI工程師如今被中國視為戰略資產。中國許多頂尖的AI人才是在ChatGPT推出之後湧現，且多數來自中國大型科技公司或私人新創公司。

消息人士說，一段時間以來，部份民營企業的AI工程師被要求向當局報告出國旅遊計畫，但並非要求行前須取得批准。

華爾街日報去年亦曾報導，中國當局要求頂尖的AI公司創辦人與研究人員避免前往美國，但並非直接予以禁止。

中國工信部以及阿里巴巴、深度求索並未回應彭博的評論要求。

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