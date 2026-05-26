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    生小孩甘苦醫師「這句話」 網：要納入健康教育

    2026/05/26 19:22 即時新聞／綜合報導
    近日有位日本網友分享，她永遠忘不了剛生完孩子後醫師對她丈夫說的話，吸引2000多萬人次觀看；示意圖。（資料照）

    近日有位日本網友分享，她永遠忘不了剛生完孩子後醫師對她丈夫說的話，吸引2000多萬人次觀看；示意圖。（資料照）

    台語諺語「生得過，麻油香。生不過，四塊板。」道盡生產的辛酸血淚，現在醫療技術雖發達，懷孕生子是對媽媽來說仍是「不容易」的事。近日有日本網友分享，她永遠忘不了剛生完孩子後，醫師對她丈夫說的話，且強調「請不要抱著『我是在幫忙』的心態，而是要有『接下來由我來撐起這個家』的覺悟，去保護您的太太。」轉載到社群平台「Threads」時，網友tag教育部「請把這些話放到健康教育課程，這應該是男女都要有的常識」。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「m o n a c o」的日本網友發文後，由名為「蘋果派 애플파이」翻譯成中文，首先醫師陳述排出的器官為「胎盤」，既是母親身體的一部分，也是為了孕育寶寶而存在的器官，而胎盤完成任務剝落下來，代表著「媽媽子宮內側正裸露著一個跟胎盤一樣大的『巨大傷口』。」原PO聽完那一刻，完全說不出話。

    醫師接著說看向原PO的丈夫對他說，「您的太太接下來，是要用一副像剛遭遇交通事故般的身體，在幾乎無法好好睡覺的狀態下餵奶，並且守護寶寶的生命。」、「在這種狀態下，對太太說『飯還沒好嗎？』『家事怎麼沒做？』，就等同於對一個因重傷住院的病人說：『來照顧我。』」病房裡瞬間安靜了下來。

    最後醫師補充，「現在，您的太太需要的，不是『做家事的角色』。她需要的是，為了讓身心恢復而不可或缺的、絕對的休息。」、「丈夫先生，請不要抱著『我是在幫忙』的心態，而是要有『接下來由我來撐起這個家』的覺悟，去保護您的太太。」

    聽見那些話的時候，原PO才第一次真正明白：生產不是「孩子出生了就結束」。母親的身體，是從那一刻開始，一邊拚命修復已經被重創的身體，一邊立刻進入24小時育兒。這個世界上，有太多這樣的故事：「明明才剛生完，卻因為動得太多而倒下。」「硬撐著繼續做家事，結果更年期症狀變得更嚴重。」可是實際上，產後女性常常連自己到底已經勉強到什麼程度，都分不清了。但事實上，剛生產完的女性，是必須休息的重症患者。

    圖文創作家「啾啾妹」看完有感而發，@教育部「請把這些話放到健康教育課程，這應該是男女都要有的常識，而不是當爸爸那一刻才知道的知識，謝謝」。

    也有其他網友感同身受，「希望每個婦產科醫師，幫產婦對老公說出這些話」、「所以我真的特別不能理解那些大寶二寶只差一歲的…媽媽的身體根本就還沒完全恢復吧」、「每次看完這些懷孕我們女生應該知道的知識 我就越看越不敢生小孩⋯⋯」、「應該是從小就把男的教好，以免日後造成別人家女兒困擾」

    更有網友現身說法，「事實上產後的狀態比我幻想的還糟糕。近兩年了，我依然無法正常的坐下站起，坐下後站起來會有段時間要駝著背，之後才能慢慢挺直背部站好走路。絕對休息對於沒什麼後援的媽媽，只能是夢想。」

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