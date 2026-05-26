泰國5壯警反串舞孃 混入民俗慶典生擒毒販

泰國華富里府塔鑾警察局男警在完成逮捕行動後合影。（圖取自塔鑾警察局臉書）

為了在民俗慶典中逮捕毒販，泰國中部華富里府（Lopburi ）警方，派遣5名體格魁梧的男警，穿上粉色亮片洋裝、化上濃妝反串成「南旺舞」（Ram Wong）舞孃。這批化身舞孃的男警，在喧囂音樂掩護下接近目標，將正在交易冰毒的毒嫌梅卡（Mekha）當場壓制逮捕。

根據泰國媒體《Thaiger》報導，這起行動由華富里府警方策劃，鎖定在當地南旺舞（Ram Wong）節慶交易毒品的毒嫌梅卡（Mekha）。5名體格魁梧的便衣男警換上高彩度亮片洋裝並化上濃妝，在喧囂的現場與1名女警組成「女子舞團」成功接近目標。破案後，警局在官方臉書貼出反串男警，在嫌犯身後排排站的逮捕合影，引發網路瘋傳。

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泰警劇場式臥底手段頻出

這起事件揭示了泰國警方近年盛行的「劇場式臥底」戰術。今年稍早，曼谷偵查隊員為了緝捕一名多次脫逃的慣竊，曾在春節廟會期間集體喬裝成「舞獅團」，在神明前一邊舞獅，一邊掏出手銬將嫌犯壓制。在先前的其他搜捕行動中，也曾有隊員身穿野戰防護衣，匍匐爬過大片稻田只為接近嫌犯。

警方在本次行動中一共查扣冰毒53顆，以及1支涉及非法線上博弈的智慧型手機。毒嫌梅卡被控持有並意圖販賣毒品、吸毒與非法賭博等多項罪名。當地警局甚至在臉書貼文自嘲，直呼其實很不情願用這種方式抓人，因為租借這些艷麗戲服，實在太浪費錢。

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