普廷祭「免債換當兵」 俄人簽約上戰場最高抵438萬台幣

俄羅斯一批新兵準備搭車前往軍營報到。隨著俄烏戰爭邁入第5年，克里姆林宮近期再祭出高額債務豁免等誘因，吸引更多民眾簽約投入前線。（路透檔案照）

俄羅斯總統普廷26日簽署新法令，宣布新加入俄軍、投入烏克蘭戰爭的人員，最高可免除1000萬盧布（約438萬台幣）債務。隨著俄烏戰爭邁入第5年，莫斯科正持續加碼高薪、補貼與債務豁免等手段，吸引更多人投入前線。

根據法新社報導，這項由克里姆林宮公布的新法令規定，自今年5月1日後簽署合約、投入所謂「特別軍事行動」的俄國公民及其配偶，可獲得債務豁免資格。相關合約至少需服役1年。

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俄羅斯自全面入侵烏克蘭以來，已長期透過高額簽約金、地方補助與高薪吸引民眾從軍。部分地區近年甚至開出高於一般上班族數倍的待遇，希望補充前線兵力。

法新社指出，俄羅斯經濟目前已全面轉向戰時模式，軍工與軍事支出持續優先於其他產業。外界也注意到，俄方近年對募兵誘因不斷加碼，從高薪、房貸優惠到如今直接提供債務豁免，反映戰爭對俄羅斯社會與財政的影響正持續擴大。除了經濟誘因外，普廷近年也多次公開強調，從烏克蘭戰場返國的退伍軍人，未來應成為俄羅斯新的政治與社會菁英。

報導指出，俄方近年持續加碼募兵待遇與福利措施，外界也關注莫斯科是否正試圖透過經濟誘因，維持長期戰時動員能力。

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