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    首頁 > 國際

    命大！印度軍機墜機 3軍官奇蹟生還曬殘骸「自拍照」

    2026/05/26 18:13 即時新聞／綜合報導
    機上3名軍官均奇蹟似的僅受輕傷，還與墜毀的直升機拍照。（取自前印度國防參謀長杜瓦退役中將「Lt Gen Satish Dua」臉書）

    機上3名軍官均奇蹟似的僅受輕傷，還與墜毀的直升機拍照。（取自前印度國防參謀長杜瓦退役中將「Lt Gen Satish Dua」臉書）

    印度拉達克（Ladakh）近日發生空難意外，一架載有印度陸軍少將在內等三名軍官的「黑豹」（Cheetah）直升機，於列城（Leh）附近的唐斯特（Tangste）戰略要地墜毀。然而機上3名軍官均奇蹟似的僅受輕傷，還在事發地點與墜毀的直升機拍照。

    綜合外媒報導，印度官方證實，這起事件發生於本月20日：「兩名飛行員以及陸軍師長梅塔少將（Major General Sachin Mehta）在事故中受傷，但目前均安全且傷勢穩定。」目前官方已經組成調查小組，正在查明事故發生確切原因。

    印度媒體指出，本來這起事件並未對外公開，是因為3人與直升機合照在社群媒體上曝光，才東窗事發。照片中可看到，梅塔少將與另外兩名陸軍同袍站在山坡上，身後就是墜毀的直升機殘骸；其中一名飛行員在經歷這場大難不死後，還對著鏡頭比出了勝利手勢。

    根據官方消息來源透露，該直升機墜毀的地點十分敏感，緊鄰印中邊境、位於東拉達克地區什約克河（Shyok River）流域的「實際控制線」（LAC）附近。該地區位於東拉達克崎嶇的山區，當地的極端氣候、高海拔、險惡地形以及作戰壓力，對最經驗豐富的飛行員來說，都是極大考驗。知情官員指出，考量到墜機的地點與事故性質，機上3名人員最終都能自行安全走出殘骸，結果可謂相當不可思議。

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