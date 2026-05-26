川普訪中後急安撫亞洲盟友 美日印澳重啟「四方安全對話」

澳洲外交部長黃英賢（左起）、印度外交部長蘇杰生、日本外務大臣茂木敏充與美國國務卿魯比歐，26日在印度新德里出席「四方安全對話」（Quad）外長會議。川普訪中並提及美中「G2」概念後，美日印澳再度強化印太安全合作。（路透）

美國總統川普日前高調訪問中國，並稱美中可共同扮演「G2」角色後，引發亞洲盟友不安。就在川普結束訪中10天後，美國、日本、印度與澳洲26日在印度新德里舉行「四方安全對話」（Quad）外長會議，宣布擴大海上監控、港口建設與關鍵礦產合作，試圖重新穩定印太盟友對美國戰略承諾的信心。

根據《法新社》報導，美國國務卿魯比歐與日、印、澳外長會談時表示，Quad成員都是「擁有共同價值與共同利益的民主國家」，四國將整合海上監控能力，並向商業航運提供即時海上資訊。

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不過，川普近期多次正面談論美中合作，甚至提及「G2」概念，已引發部分亞洲盟友擔憂，美中若進一步協調區域事務，盟友恐在重大戰略議題上遭到邊緣化。

報導指出，Quad四國雖共同警戒中國崛起，但在伊朗與俄烏戰爭等議題上立場並不一致。美國近期試圖號召盟友共同因應伊朗與荷莫茲海峽危機，但多數盟友並未公開支持華府的軍事行動。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）強調，Quad應聚焦於「印太地區」；澳洲外長黃英賢（Penny Wong）則警告，亞洲正面臨「惡化中的戰略環境與嚴峻經濟壓力」。

Quad擴大港口與礦產合作 抗衡中國影響力

為展現Quad仍具實際運作能力，四國也宣布新合作計畫。澳洲首次證實，Quad將共同協助南太平洋島國斐濟推動港口建設。外界普遍認為，此舉與中國近年持續擴張南太平洋影響力有關。

魯比歐並表示，美日印澳將加強關鍵礦產供應鏈合作，以降低對中國稀土與戰略資源的依賴。不過，相較於前總統拜登多次強調「Quad峰會將持續存在」，川普至今仍未承諾舉行四方領袖峰會。法新社指出，外界仍關注川普政府未來對亞洲盟友體系的投入程度，是否將與拜登時期出現明顯差異。

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