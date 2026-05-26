基建大國？中國湖北橋梁坍塌 車輛墜落被沖走

中國湖北省孝感市大悟縣陽平鎮橋梁坍塌，1輛自小客車墜落被水流沖走。（圖擷自微博）

中國號稱「基建大國」，但近年來發生不少橋梁坍塌事件，湖北省孝感市大悟縣陽平鎮25日有1座橋的路面崩塌，導致1輛自小客車墜落被水流沖走。

據中媒《新京報》報導，大悟縣25日遭遇暴雨導致橋梁部分坍塌，從事發影片可以看到當時已無降雨但橋下有滾滾洪水。陽平鎮政府人員透露，事發車輛看到前面有積水後停下，緊接著就發現故障無法倒車，車上人員連忙離開，因此墜落後沒有造成任何傷亡。

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中國網友對此議論紛紛，直指「這橋是豆腐加水泥做的嗎」、「徹底調查是誰修橋的」，事實上，中國近年來類似狀況不斷，例如川青鐵路位於青海省黃南藏族自治州尖扎縣、海東市化隆回族自治縣交界的「尖扎黃河特大橋」，於去年8月22日坍塌，造成13名工人遇難、3人至今下落不明。

此外，中國廈蓉高速公路（廈門-成都）貴州省三都縣路段的「猴子河特大橋」，去年6月24日因暴雨導致坍塌，中國官方後續指稱無人傷亡；中國北京順義區「潮白河大橋」，去年4月23日起火造成部分橋面崩塌。

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