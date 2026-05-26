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    首頁 > 國際

    求加TikTok被拒！法國17歲少年竟持刀刺死少女好友伴侶

    2026/05/26 13:01 即時新聞／綜合報導
    中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版）。（路透資料照）

    中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版）。（路透資料照）

    中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版）上市至今，在全球引發大量未成年用戶跟風進行自殘、輕生等危險挑戰，甚至做出殺人、偷竊等犯罪行為。法國巴黎近期傳出，一名17歲少年不滿被少女拒加TikTok好友，持刀刺死找他談判的少女好友伴侶，目前凶嫌已被警方逮捕起訴。

    綜合外媒報導，根據法國檢察官布拉迪耶（Jean-Michel Bladier）最新聲明，這起悲劇發生在23日，地點則是位於巴黎郊區維勒沃德鎮（Villevaude）的一處露營地。檢方指出，整起事件的導火線，源於17歲凶嫌多次嘗試在TikTok添加一名少女為好友，卻屢遭對方拒絕，雙方還因此在電話中發生了激烈爭執。

    檢方調查，17歲凶嫌與少女爭吵過程中，少女好友的男朋友接過電話，並向對方下戰帖，要求在露營地見面談判；另據案發當天的目擊者表示，看到一名男子被另外2名男子圍攻，受害者胸部中了一記致命刀傷，送醫後宣告不治。警方根據目擊者指認，在巴黎郊區一家醫院急診室逮捕其中1名涉案人員，正是凶嫌。

    凶嫌向調查人員供稱，他當天刀械赴約前往現場，是為了「證明自己並不害怕」，還聲稱手部刀傷是意外造成，強調自己在談判時雖然「失去理智」，但絕非蓄意殺人。然而根據檢方調查，發現這名凶嫌過去有少年犯罪紀錄，包括對年長親屬施暴及非法持有武器，因此將他依預謀殺人罪起訴並收押。

    報導指出，警方正全力追緝另一名涉案的共犯，全案已進入司法程序。

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