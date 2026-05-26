川普13個月3度赴醫 醫師揪「2異狀」質疑白宮說法

川普在達沃斯世界經濟論壇上觀察自己左手上的瘀青。（路透資料照）

美國總統川普預計於26日前往華特里德國家軍事醫療中心進行醫療與牙科看診。這將是他13個月內第3度前往該院，也讓外界再度關注這位即將滿80歲總統的健康狀況。根據《華盛頓郵報》報導，多名獨立醫師質疑，白宮對川普腿部水腫、手部瘀青與過去醫療檢查的說法始終不夠透明。

川普曾於2025年4月前往華特里德進行年度體檢，並在同年10月再度回診。白宮官員當時宣稱該次回診僅是追蹤性質，但對診斷細節採取迴避態度。在回診近3個月後，白宮才發表澄清，坦承其接受了心血管與腹部的電腦斷層掃描。

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曾長期擔任美國前副總統錢尼（Dick Cheney）心臟科主治醫師的喬治華盛頓大學教授雷納（Jonathan Reiner）公開批評，白宮醫療團隊似乎不願承認總統有任何身體毛病，但長者本就容易出現健康問題，白宮的說明顯然缺乏坦誠。

雙腿水腫與雙手瘀青特徵明顯 專家指出潛在健康隱憂

除了資訊揭露不透明，雷納將分析重點聚焦於川普顯而易見的臨床特徵，尤其是去年夏天便已在照片中被廣泛討論的雙腿水腫。白宮曾在2025年7月證實川普患有與年齡相關的「慢性靜脈功能不全」。雷納指出，這項診斷並未記錄在川普2025年4月的健康報告中。如果川普是在4月體檢後的短短幾週內才出現雙腿水腫，這可能是需要深入評估的急性水腫。

針對川普在達沃斯（Davos）世界經濟論壇及近期活動中，雙手和頸部反覆出現的瘀青，白宮解釋此為日常服用阿斯匹靈與頻繁與人握手所致。雷納駁斥了這種解釋，他認為若因服藥導致出血瘀青，臨床上應減少劑量，且川普左手經常出現瘀青，而常規握手通常不會使用左手。

醫療分析師古普塔（Vin Gupta）指出，對於高齡領袖，更核心的問題在於其是否保有擔任總統所需的持續執行能力、認知耐力與應變決策能力，川普近期在公開場合的言行已引發外界擔憂。

民意調查結果也反映出公眾信心的下滑。根據美國《華盛頓郵報》與民調機構Ipsos於4月公佈的聯合調查顯示，僅有40%的受訪民眾認為川普的敏銳度足以勝任總統，低於去年9月的47%；在身體健康方面，也僅有44%的民眾相信其能應付高壓工作，低於去年9月的54%。白宮目前尚未進一步回應外界對總統健康資訊透明度的質疑。

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