川普稱協議快談成 伊朗突點名荷姆茲海峽放話「全民犧牲」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（美聯社資料照）

就在美國總統川普宣稱美伊協議已大致談妥之際，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）突然搬出兩伊戰爭最具象徵性的「全民犧牲」動員語言，並點名荷姆茲海峽。外界分析指出，德黑蘭在談判桌前突然切換成戰時語言，顯示德黑蘭正以區域升級風險，向美方施壓。

根據美國《福斯新聞網》（Fox News）報導，裴澤斯基安於24日在社群平台X發文，紀念1982年兩伊戰爭期間伊朗從伊拉克軍隊手中奪回重鎮胡蘭沙赫爾（Khorramshahr）的44週年。

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裴澤斯基安在文中指出：「今天的戰場，就是伊朗、波斯灣與荷姆茲海峽。」並強調「抵抗、自我犧牲與擊退侵略」已深植於伊朗文化。此番言論在美伊進行關鍵談判的敏感時刻釋出，引發國際地緣政治與能源市場的高度關注。

重現兩伊戰爭核心圖騰 動員全民犧牲

美伊外交談判近期正步入關鍵階段，川普此前宣稱雙方結束衝突的協議「已大致談妥」，並警告美方只會簽署「偉大且有意義」的協議，否則將隨時退出。美伊雙方雖在部分議題上達成共識，但伊朗官方表示最終協議尚未迫近，細節談判仍在進行。在此敏感時刻，裴澤斯基安選擇重提兩伊戰爭，釋放了極為強烈的不妥協訊號。

喬治華盛頓大學極端主義研究計畫學者莫哈默德（Omar Mohammed）分析指出，這場戰役是伊朗建國歷史上最核心的動員圖騰，象徵平民抵抗、全民犧牲與擊退入侵。裴澤斯基安將1980年代的防衛戰框架，直接套用在當前的國際對抗中，暗示在面臨極限施壓時，伊朗將發動全民抗戰，而非向西方退讓。

莫哈默德分析指出，裴澤斯基安直接透過總統官方帳號點名荷姆茲海峽，代表德黑蘭正以兩伊戰爭時期的動員語言，向外界釋出更強硬的訊號。

根據《福斯新聞網》引述其說法，伊朗將波斯灣與荷姆茲海峽納入這類戰時敘事，顯示德黑蘭正試圖傳達「遭受侵略、不會妥協」的立場。莫哈默德認為，在戰時動員框架下點名荷姆茲海峽，本身就是高度敏感的政治訊號，也讓外界更加關注美伊談判後續發展。儘管川普警告，美方不排除隨時退出協議，伊朗官方也公開表示，最終協議尚未迫近，相關細節仍在談判中。

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