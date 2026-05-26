南韓星巴克「坦克日」內部調查出爐 竟然提到了台灣

南韓星巴克「坦克日」遭各界砲轟，母公司新世界集團會長鄭溶鎮再度出面道歉，並且公開內部調查結果。（路透）

南韓星巴克在「5‧18」光州民主化運動紀念日推出「坦克日」，推銷坦克隨行杯（Tank Tumbler），引發各界砲轟並抵制，母公司新世界集團會長鄭溶鎮今（26日）再度出面道歉，並且公開公司內部調查結果，裡面竟然出現和台灣有關的內容。

據《韓聯社》報導，新世界集團表示，從事件發生的第2天（19日）開始，公司對南韓星巴克員工展開1週的調查，確認本次行銷活動由5名職員研擬，其中2人自願提供手機檢查，但包括提議將活動命名為「坦克日」的那名員工在內，有3人以個人隱私為由拒絕讓公司查看手機。

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新世界集團指出，「坦克日」活動經由該團隊負責人、經理、部門主管、執行長同意後實施，在審核過程沒人對這個名稱提出異議，同時也出現沒有打開附件就直接批准的情況。

新世界集團表示，就目前來說，公司並未發現有任何蓄意策畫「坦克日」的行為，但由於內部調查存在法律上的限制，無法強制員工交出手機，因此後續會配合警方辦案，若過程中發現有任何刻意推出「坦克日」、在民主傷痕上撒鹽的行為，將會立即解雇並追究刑事、民事責任。

另外，南韓網路上流傳隨行杯名稱「Tank Tumbler」，是用來暗指鎮壓人民的坦克，而且「503毫升」容量是在暗指囚犯編號，新世界集團強調絕非如此。

新世界集團表示，Tank Tumbler是由台灣製造商負責生產，其名稱靈感是來自「水箱」，這款商品從2023年開始就已在澳洲、泰國等地販售，並非專門在南韓推出，至於503毫升是由盎司換算過來的，和囚犯編號無關。

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