美國在伊朗發動「自衛打擊」 魯比歐：美伊仍可能達成協議

美國國務卿魯比歐在齋浦爾國際機場上的飛機告訴記者，美國仍有可能與伊朗達成協議。（法新社）

美國中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Timothy Hawkins）表示，美軍25日在伊朗南部進行「自衛打擊」。對此美國國務卿魯比歐今（26）日稱，雖然美國新襲擊行動令美國與伊朗之間的停火協議蒙上陰影，但美伊仍有可能達成協議。

根據《法新社》報導，霍金斯指出，美國實施「自衛打擊」目的在於保護美軍免受伊朗部隊威脅，打擊目標包含飛彈發射場以及水雷艇。

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正訪問印度的魯比歐26日於齋浦爾（Jaipur）向記者說「今天在卡達有一些談判正在進行，所以我們會看看是否能取得進展。我認為雙方目前主要在就初始文件中的具體措辭進行反复磋商，所以還需要幾天時間。」

魯比歐指出，美國總統川普已表達達成協議的意願。川普不是達成1項好的協議，就是沒有協議。

魯比歐強調，荷姆茲海峽必須暢通。他說「他們（伊朗）無論如何都要開放，所以他們必須開放。那裡發生的事情是非法的，對世界來說是不可持續和不可接受的。」

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