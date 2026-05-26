俄施壓美撤離基輔使館 放話擴大空襲烏克蘭首都

俄羅斯飛彈與無人機空襲基輔後，民眾聚集在受損建築外圍拍攝救援現場；圖中建築為切爾諾貝爾博物館，救難人員仍在瓦礫間持續搜救。（路透）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日在與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）的通話中，施壓美方撤離其駐基輔大使館人員。拉夫羅夫警告，俄軍正計畫對首都基輔發動「系統性打擊」（systematic strikes），要求外國人員儘速離開。這項罕見的直接外交警告，顯示俄方正試圖透過外交施壓，加大基輔面臨的空襲壓力。

根據英國《衛報》報導，在拉夫羅夫與魯比歐的通話中，俄方直接向美方發出撤館要求，試圖在基輔製造恐慌。拉夫羅夫稱，俄軍即將對基輔展開「系統性打擊」。這項在衝突爆發1553天以來極罕見的直接外交警告，顯示俄方正試圖透過外交管道，向西方國家施加撤離壓力。美國國務院目前尚未公布是否撤館的最終決定。

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西方陣營拒絕退讓 歐盟代表團宣告堅守基輔

面對俄方要求撤離的警告，烏克蘭與其西方盟友隨即表達拒絕退讓的立場。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）呼籲各國切勿屈服於俄方的「恐嚇勒索」；歐盟駐烏克蘭代表團團長馬特諾娃（Katarina Mathernova）公開拒絕撤離，並聲明歐盟代表團將繼續留守基輔。歐盟代表團隨後指出，俄方的行徑顯然是為了削弱外界對烏克蘭的支持，但該陰謀不會奏效。

在此次通話前夕，基輔剛遭受造成至少4人死亡、91人受傷的大規模空襲。逾70名外國外交官隨後親自前往受損嚴重的盧基揚尼夫卡區（Lukyanivka）向平民死難者致哀。

隨著外交風暴升溫，雙方跨境打擊持續擴大。烏克蘭參謀總部證實擊中俄國布良斯克（Bryansk）地區的一處軍用油庫；俄方地方官員則聲稱，貝爾哥羅德（Belgorod）與東部頓內茨克地區遭受烏軍無人機與飛彈襲擊，導致部分區域斷電。目前美國國務院尚未宣布是否調整駐基輔使館運作。

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