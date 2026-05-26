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    美白宮特勤戒備仍爆槍擊！葉耀元：在白宮旁行凶是想殉道

    2026/05/26 12:09 即時新聞／綜合報導
    2026年5月23日，美國華盛頓特區發生槍擊事件後，國民兵聚集在白宮附近。（路透）

    2026年5月23日，美國華盛頓特區發生槍擊事件後，國民兵聚集在白宮附近。（路透）

    美國槍枝氾濫問題難解，美國白宮附近23日晚間才發生槍擊案。對此，在美國快20年的美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，美國因憲法第二修正案允許民眾合法擁有槍械以保障自由，導致隨時隨地都可能爆發槍擊案。不過他強調，美國多數時候仍相當安全，每個城市雖有特定危險區域，但只要避開即可。

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」

    發文提出4點如下：

    首先、在台灣可能很難想像，但因為美國憲法第二修正案，允許美國人可以擁有槍械來保障自由的國度，所以美國真的隨時隨地都有可能發生大規模槍擊事件。

    再者、不過就算如此，其實美國多數時候還是很安全的。我在美國走跳快20年，其實他也幾乎都沒有感受在哪裡會有特別的危險，或是突然可能就會遇到大規模槍擊事件。

    第三點、基本上每個城市都會有特別危險的區域，只要避開這些地方，大多數時候你是不會碰到什麼問題。不過大規模槍擊事件很常都無法避免，碰到了就碰到了，葉耀元強調「所以我自己在外面其實一直會保持警覺，我也這樣跟我的孩子說，要自己照顧好自己」。

    第四點、不過說老實話，在到處都是特勤中心（secret services）的白宮附近幹這件事，「我個人覺得達成目的的可能性小，宣揚自己殉道的可能性更高」。

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