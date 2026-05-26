「X你XX」！香港中學校長到新加坡 疑當眾飆罵保全

網友發布影片稱，香港屯門新會商會中學校長李卓興疑因遊覽車停靠問題，飆罵新加坡女保全。（擷取自x帳號@XXX19890838）

香港屯門新會商會中學校長李卓興近日被揭，帶該校師生前往新加坡交流期間，因巴士停靠問題，與當地兩名女性保全人員爆發口角，甚至當眾以髒話辱罵對方，當地媒體更以頭版報導，爭議行徑引發公憤。該校昨（25）日發聲明道歉，香港教育局也出面要求校方交代事件。

綜合港媒報導，網傳影片顯示，一名男子在新加坡的遊覽車門口與兩名女保全爭執，其中一名保全指著遠處說「go behind（到後面）」，疑要求遊覽車停遠一點，而男子回嗆「you shut up（你閉嘴）」，還以廣東話粗口飆罵她們，說「X咩X，X你阿媽」，更先後對女保全扮鬼臉嘲笑。當時旁人試圖拉走男子，勸他「冷靜」但未成功，反被喝令「走開啦你」。網友指當事男子為屯門新會商會中學校長李卓興。

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新加坡媒體紛紛報導事件，中文晚報《新明日報》25日還在頭版、內頁，以「攜學生來新交流 港校長辱女保安」等為題報導。

新會商會中學法團校董會25日發聲明指，針對22日下午該校新加坡交流團因停車問題引發事件，引起公眾關注及不安，對此「深表歉意」。校方稱，如有教職員涉及操守及不當行為，必按既定程序進行調查及跟進；若違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。校方已啟動危機小組處理事件，法團校董也高度關注，現正積極向承辦旅行社了解事發經過。校方按機制徹查後，會向全校師生和家長詳細交代情況。

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