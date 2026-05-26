拒當第三中國！詹凌瑀讚李顯龍狠撕中共華人認同外衣

新加坡前總理、現任國務資政李顯龍。（彭博）

相關新聞

訪中照樣說！李顯龍：星中往來純為「共同利益」非「同根同源」

新加坡前總理、現任國務資政李顯龍22日表示，新加坡與中國的關係是建立在互利共贏的基礎上，而不是建立在共同的「種族基礎」上。對此，媒體人詹凌瑀直言，李顯龍這番發言，等於正面挑戰中共長期以來建立敘事架構，即華人身份意味著政治立場就該與中國一致。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀今日發文指出，新加坡前總理、現任國務資政李顯龍上週結束訪中行程，他在中國領土上接受媒體聯訪時的一番話，引發了國際網路熱議。李顯龍明確表示，星國與中國合作交往，純粹是基於「共同利益」，而非中共對外熱衷論述、意淫意味十足的「同根同源」說。

李顯龍指出，新加坡雖然是個華人佔多數的國家，但同時也是個多元種族的社會，更是一個主權獨立於中國之外的國家。星中關係是建立在互惠互利的基礎之上，而不是基於種族或血統的連結。他直言：「我們作為朋友進行合作，這是因為我們擁有共同的利益，不是因為我們同根同源。」

帳戶「透視中國」（UnveiledChina）對此評論，這是一次經過深思熟慮且立場明確的表態。

數十年來，中共致力於推動一種敘事框架：全球華人不論國籍，都與中國這個「母體」存在特殊連結，並藉此培養海外華人的認同感與忠誠度。而李顯龍的發言，等於正面挑戰了中共長期建立的敘事架構，就是華人身份意味著政治立場就該與中國一致。

自李光耀建國以來，新加坡始終維持這樣的立場，拒絕被貼上「第三中國」的標籤。在與中國保持密切經貿往來的同時，也和美國、日本及西方國家維持緊密合作關係。一旦雙方利益出現分歧，即使種族相同，也改變不了什麼。這番有原則、守底線的發言，真的說得太好了！

相關新聞請見︰

星中合作只為利益！李顯龍急劃清界線 蔡依橙曝背後關鍵

訪中照樣說！李顯龍：星中往來純為「共同利益」非「同根同源」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法