星中合作只為利益！李顯龍急劃清界線 蔡依橙曝背後關鍵

李顯龍（中）與妻子何晶（右）。（歐新社）

新加坡前總理、現任國務資政李顯龍22日表示，新加坡與中國的關係是建立在互利共贏的基礎上，而不是建立在共同的「種族基礎」上。對此，醫師蔡依橙直言，代表在這個大小摩擦衝突不斷的時代，小國必須劃清界限，即使對象為合作夥伴。

蔡依橙今日發文指出，新加坡有75.6％是所謂的華人，而這群華人的國族認同，一直是新加坡作為一個國家非常擔心的部分。承平之時，大家好來好去，睜一隻眼閉一隻眼，新加坡就靠定期舉辦國慶活動、四大官方語言、各種族群融合的政策，希望慢慢累積國家認同。

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但是現在，隨著越來越多中國人移居新加坡，加上中國對海外華人的大外宣持續發酵，李顯龍即使是在訪問中國的場合，也直接說出：新加坡跟中國合作只是基於共同利益，不是什麼同根同源。「我們作為朋友進行合作，這是因為我們擁有共同的利益，不是因為我們同根同源。」

蔡依橙分析，這代表在這個大小摩擦衝突不斷的時代，小國必須劃清界限，即使對象是合作夥伴也一樣。尤其面對中國這種，一不小心，本來只是賺錢的關係，就會被滲透得很嚴重。

蔡依橙最後說李顯龍這次還特別提到，拒絕被貼上「第三中國」的標籤，最後打趣地說「大家知道他口中的『第二中國』是哪裡嗎？」

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