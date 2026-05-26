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    首頁 > 國際

    智利北部今晨發生規模6.9強震 激烈搖晃畫面曝

    2026/05/26 09:53 即時新聞／綜合報導
    智利北部在台灣時間今（26日）晨5點52分左右發生規模6.9地震。（圖擷自USGS）

    智利北部在台灣時間今（26日）晨5點52分左右發生規模6.9地震。（圖擷自USGS）

    智利北部在台灣時間今晨（26日）5點52分左右發生規模6.9地震，目前尚未傳出有人員傷亡或嚴重災損情況。

    根據美國地質調查所（USGS）顯示，這起規模6.9地震震央在阿塔卡瑪沙漠（Atacama），距離卡拉馬鎮（Calama）東北東方約29公里處，震源深度約109公里，智利北部震度感受強烈，網路瘋傳地震當下的激烈搖晃畫面，秘魯南部也有感受到地震。

    據《路透》報導，地震導致一些礦場礦坑能見度不足或特定區域電力供應中斷，作業一度中斷，但最終避免了人員傷亡和關鍵基礎設施受損。許多礦工家庭居住的卡拉馬鎮出現停電和部分供水中斷的狀況，但關鍵基礎設施並未受到影響。

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