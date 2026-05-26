託運行李驚傳有行動電源為設備充電 易捷航空緊急轉降羅馬

易捷航空客機託運行李有行動電源為設備充電，機長得知後緊急轉降。易捷航空班機示意圖。（彭博）

易捷航空EZY2618航班，19日從埃及紅海沿岸旅遊勝地赫加達起飛前往英國倫敦，孰料1名乘客將行動電源裝在託運行李內，並且正在為3C設備充電，使得班機緊急轉降義大利羅馬，這起事件直到現在才對外曝光。

據《CNN》報導，這名乘客向機組人員說明後，機長決定就近降落在羅馬-菲烏米奇諾機場。航班追蹤網站FlightAware資料顯示，這架航班在起飛3個半小時後，於19日晚間11點33分在羅馬著陸。

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易捷航空表示，公司始終將乘客和機組人員的安全放在第1位，對於航班改道和延誤造成的不便深感抱歉，當天已安排飯店住宿和餐飲，旅客於20日上午抵達原目的地倫敦。

據了解，國際民航組織（ICAO）於3月推出規定，民眾搭機時最多僅能在隨身行李攜帶2個行動電源，裡頭的鋰金屬重量不得超過2公克、電池容量不得超過100Wh，否則就要報請航空公司批准。

ICAO同時還禁止旅客在機上使用隨身行李內的行動電源，無論是為設備充電或者是幫行動電源本身充電都不行，在ICAO實施新規之前，許多航空公司已有類似措施，目前絕大多數航空業者都配合上述規定。

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