挪用千萬資金！前夫買車買精品 前蘇格蘭首席大臣急撇「我也被誤導」

前蘇格蘭民族黨執行長穆瑞爾（右）25日承認非法挪用政黨資金超過40萬英鎊。左為前蘇格蘭首席大臣施特金。（法新社資料照）

前蘇格蘭民族黨（SNP）執行長穆瑞爾（Peter Murrell）25日承認非法挪用政黨資金逾40萬英鎊（約新台幣1695萬元），並以不法所得購買汽車、露營車和奢侈品等。

路透報導，穆瑞爾是前蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）的前夫。施特金2023年突然宣布辭職，不久後因涉入該黨資金和財務風波被逮捕；她已於去年3月獲判無罪。

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施特金是蘇格蘭民族黨任期最長黨魁，曾領導蘇格蘭自治政府超過8年，卻遭警方大動作調查；如今前夫再被定罪，已讓這個提倡蘇格蘭獨立、近20年來主導蘇格蘭政壇的老牌政黨備受質疑。

穆瑞爾25日認罪後，施特金立即發布聲明重申其清白，並強調她「完全不知情、不曾懷疑他將蘇格蘭民族黨資金挪作個人用途」。

施特金說，「我對他（穆瑞爾）的所作所為感到極度震驚，完全無法理解他為何這麼做。我和其他人一樣都遭到誤導。」

根據穆瑞爾的認罪陳述，他承認在2010至2023年間挪用蘇格蘭民族黨資金，共40萬310.65英鎊，較調查指控的金額減少約6萬英鎊。

文件顯示，穆瑞爾利用不法款項購買了多輛汽車，以及購入知名美妝品牌雅詩蘭黛（Estée Lauder）產品、赴豪華百貨公司哈洛德（Harrods）消費等。

蘇格蘭警察局副助理總監休斯頓（Stuart Houston）表示，穆瑞爾「完全蔑視公眾對他的高度信任」，並將現金挪用以「支應他渴望卻難以負擔的奢靡生活」。

穆瑞爾已被還押候審，將於6月23日宣判。

現任蘇格蘭民族黨魁史文尼（John Swinney）形容穆瑞爾認罪是「嚴重背信和徹底的背叛」。

法新社報導，蘇格蘭警方此前正調查蘇格蘭獨立運動人士於2017年募集的60多萬英鎊資金去向。這筆款項應該被用於推動蘇格蘭獨立事務，卻從蘇格蘭民族黨的帳戶中消失。

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