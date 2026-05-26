2028大選前哨戰！美國民主黨潛在選將頻頻示好 華倫成進步派關鍵造王者

美國麻州聯邦參議員華倫是進步派運動中最具影響力的領袖之一，放眼2028年總統大選的民主黨人，正在公開與私下場合積極拉攏她。（路透檔案照）

美國麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）是進步派運動中最具影響力的領袖之一。目前，放眼2028年總統大選的民主黨人，正在公開與私下場合積極拉攏她，表明他們正試圖建立自己的左派資歷。

美國網路媒體Axios報導，進步派在民主黨內逐漸抬頭，華倫是不可或缺的關鍵盟友。儘管她在2020年的白宮選戰中失利，但她透過將盟友安插到政府，在形塑拜登（Joe Biden）的總統任期上發揮重大作用。她的舉動並非沒有爭議，部分中間派民主黨人擔憂，華倫已將該黨推向過度左傾的方向。

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報導指出，華倫正努力在2028年民主黨初選中留下自己的印記。Axios獲悉，她本月與肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）私下會晤，並與加州州長紐森（Gavin Newsom）保持聯繫。

這兩位潛在的總統參選人都比華倫溫和。華倫因推動消費者保護與企業監管，經常成為總統川普與保守派的攻擊目標。

知情人士透露，華倫也一直與拜登及歐巴馬（Barack Obama）政府的前官員討論，議題包括川普「政府效率部」（DOGE）的預算削減，未來的民主黨總統該如何重塑聯邦政府等。

紐森本月採取一項拉攏華倫陣營的重大舉措，任命華倫門生邱普拉（Rohit Chopra）來領導加州的新消費者機構。

華倫與紐森的關係可追溯至多年前，紐森的妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）曾在2020年表態支持華倫競選總統。

此外，華倫在政策上也與紐約州聯邦眾議員歐加修—寇蒂茲（AOC）合作，AOC亦為進步派人士，也是2028年的潛在參選人。今年2月，AOC成為華倫一項旨在實施全民幼兒照護法案的眾議院共同發起人。

華倫在接受Axios訪問時，讚揚貝希爾在其州內擴大普及學前教育（pre-K）的努力，也對AOC讚譽有加，稱她「努力工作並深入鑽研政策」，並讚揚紐森在加州擴大免費學前教育的作為。

不過，中間偏左政治行動委員會「WelcomePAC」的聯合創辦人柯爾（Liam Kerr），對潛在總統參選人與華倫會面表達不滿。他指出，華倫在她的總統競選團隊中雇用1000人，在南卡羅來納州卻只拿到7％選票，然後她似乎又把這1000人塞進拜登政府。

除了與潛在的2028年選將會面外，華倫也一直致力於形塑下一屆總統初選，並暗示有一位2028年潛在參選人讓她較不滿意。

上週在華府由自由派團體「美國進步中心」（Center for American Progress）舉辦的一場高峰會上，華倫主張2028年的民主黨總統競爭者，應將幼兒照護列為優先要務。

在今年的另一場演講中，她批評前副總統賀錦麗（Kamala Harris）在2024年競選期間，對前聯邦貿易委員會（FTC）主席、同時也是華倫盟友的麗娜汗（Lina Khan）態度冷淡。

當時，一些民主黨金主正敦促賀錦麗開除麗娜汗，稱其反壟斷的積極作為過於反商。華倫說，賀錦麗並未承諾要開除麗娜汗，「但她也沒有承諾不開除她」。

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