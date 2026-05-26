CNN：美公衛高層遭禁與世衛直接聯繫 伊波拉、漢他疫情恐釀破口

負責領導美國傳染病威脅研究的主要官員，已被禁止與世界衛生組織直接對話，實際上將部分官員排除在全球病毒疫情的討論之外。（法新社）

根據美國有線電視新聞網（CNN）取得的文件與多名消息人士說法，負責領導美國傳染病威脅研究的主要官員，已被禁止與世界衛生組織（WHO）直接對話，實際上將部分官員排除在全球病毒疫情的討論之外。

CNN在25日獨家披露，川普政府發布指令，禁止國家過敏與傳染病研究院（NIAID）的人員與世衛聯繫。這個聯邦衛生附屬機構曾由佛奇（Anthony Fauci）醫師領導數十年，負責監督包括愛滋病（HIV/AIDs）與新冠肺炎（COVID-19）等公共衛生緊急事件的治療方法開發。

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這項禁令在部分美國人暴露於漢他病毒（hantavirus）爆發期間一直存在。過去一週，隨著另一場病毒疫情不斷升溫，即以剛果民主共和國為中心的伊波拉（Ebola）疫情，這項通訊限制才略微放寬。

根據CNN取得的一封5月18日由NIAID高層寄給員工的電子郵件，現在部分NIAID官員可以參加世衛的線上會議，但只能以小組形式，且僅限於「旁聽」。這些會議的任何後續行動，都將由NIAID的上級機構「衛生及公共服務部」（HHS）處理。

郵件寫道：「我們在應對伊波拉疫情時，將採取與處理漢他病毒相同的方式，組成不超過3人的專家小組參與。如果我們有正當的研究問題或對策測試想法，可以透過適當的指揮鏈提出。」

多名現任與前任衛生官員表示，這些限制阻礙了與全球同行的快速合作。一名員工更形容，這在美國應對新興公衛緊急事件的歷史上是前所未聞的。

這項指令是川普政府更廣泛退出全球衛生論壇參與的一部分。在川普指示下，美國今年1月退出世衛，此舉受到公衛官員的廣泛批評。同時，美國許多衛生機構目前都由代理首長負責營運。

目前的懸缺職位包括傳染病機構主任、醫務總監（Surgeon General）、食品暨藥物管理局（FDA）局長、衛生部副部長，以及疾病管制暨預防中心（CDC）主任。觀察家指出，這種領導層真空的狀態是史無前例的。

美國衛生部發言人表示，該部透過在疾病爆發前線的CDC，「與世衛接洽，以支援傳染病爆發期間的資訊共享與協調」，並強調該部「設備齊全，能保護美國人並降低風險」。

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