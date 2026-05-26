美伊談判新障礙！川普要求波灣國家與以色列關係正常化

美國總統川普表示，應該強制要求卡達、巴基斯坦、埃及、土耳其與約旦簽署「亞伯拉罕協議」，即2020年在美國斡旋下，與歷史上對以色列敵對的國家達成的一系列協議。（美聯社檔案照）

美國總統川普25日表示，沙烏地阿拉伯與其他波斯灣國家，必須與以色列實現關係正常化，作為達成伊朗協議努力的一部分，為曠日廢時的和平談判增添新的不確定性。

法新社報導，結束自2月下旬爆發衝突的協議進展已放緩，因為雙方都淡化了即將達成協議的前景。德黑蘭表示，雙方距離簽署還很遠，川普則警告他並不著急。

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這項協議還面臨另一個障礙。川普表示，應該強制要求卡達、巴基斯坦、埃及、土耳其與約旦簽署「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），即2020年在美國斡旋下，與歷史上對以色列敵對的國家達成的一系列協議。

川普在一篇冗長的社群媒體貼文中寫道：「在美國做了所有努力，試圖將這塊非常複雜的拼圖拼湊在一起之後，至少應該強制要求所有這些國家同時簽署『亞伯拉罕協議』。」

川普說：「討論的國家包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（已經是成員！）、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦和巴林（已經是成員！）。」

川普聲稱，他23日已與這些國家的領袖討論結束對伊朗戰爭的努力。巴林、阿聯、摩洛哥和蘇丹已簽署該協議。

一名聽取相關簡報的消息人士向法新社透露，一個包括首席談判代表與外交部長的伊朗高階代表團，25日在杜哈（Doha）討論與美國的協議，以及釋出被凍結資金等事宜。

該名消息人士說，這次訪問的重點是「與海峽及高濃縮鈾有關的問題」。

川普25日稍早聲稱，與伊朗的協議若非「偉大且有意義」，否則就是「沒有協議」。

不過，儘管該協議被部分人士視為外交政策的成功而受到歡迎，但中東許多地區的民眾並不認同，尤其是因為以色列和巴勒斯坦的衝突尚未解決。沙烏地阿拉伯與卡達等波斯灣重量級國家已表明，除非建立獨立的巴勒斯坦國，否則永遠不會與以色列實現關係正常化。

華府智庫「阿拉伯海灣國家研究所」（AGSIW）非常駐研究員賈可布斯（Anna Jacobs）指出，川普最新的要求，讓這場對波斯灣國家而言在各方面都是災難的戰爭雪上加霜；波斯灣國家的安全因川普魯莽的決定，而受到前所未有的威脅，他還期望阿拉伯國家感謝他，並與以色列關係正常化，「現階段他們是不會這麼做的」。美國政府的這些期望與假設，顯示華府對中東的了解有多麼貧乏。

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