衛報：普廷深陷孤立仍執意攻烏 俄國菁英與民間不滿情緒升溫

消息人士指出，俄羅斯總統普廷儘管面臨經濟疲軟的困境，仍決心繼續推進烏克蘭戰爭，俄國菁英階層普遍瀰漫失望情緒。（路透）

消息人士指出，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）儘管面臨經濟疲軟的困境，仍決心繼續推進烏克蘭戰爭。英國「衛報」對多名普廷親近人士、俄羅斯商界消息人士，以及西方情報官員的採訪，描繪出一個被孤立的領袖形象，普廷周邊的菁英階層對陷入泥沼的烏克蘭戰爭，與國內經濟衰退日益感到失望。

報導指出，普廷的支持率正在下滑，經濟面臨越來越大的壓力，甚至連鮮少批評總統的親克里姆林宮部落客，也開始發聲。儘管外界對政變迫在眉睫的擔憂有些誇大，但毫無疑問，普廷正邁入他長期統治中最艱難的時期。

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一名人脈廣闊的商界領袖表示，今年菁英階層的情緒確實發生轉變，「對普廷有著深切的失望」，「一種某種災難即將降臨的感覺日益強烈」。雖然沒有人相信明天一切就會突然崩潰，「但人們越來越意識到，那些毫無意義、自我毀滅的決定不斷在發生。曾經為普廷辯護的人現在也不再這麼做了。對未來的任何憧憬都已消失。」

據多名熟悉普廷想法的人士，以及歐洲與烏克蘭情報官員表示，普廷對烏克蘭戰爭的盤算並未改變，依然決心繼續推進。兩名可接觸到普廷的消息人士表示，普廷已向其核心圈表明，他相信能在今年底前拿下整個頓巴斯（Donbas）地區。「普廷執著於頓巴斯，在達到目標之前他不會停手。」

一名烏克蘭情報官員表示，俄羅斯將領已讓普廷相信，他們將在年底前拿下頓巴斯；「捏造的報告正沿著指揮鏈向上呈報，聲稱勝利在望。」但這種虛張聲勢並未反映在戰場上。軍事分析家指出，以目前的推進速度，俄羅斯可能需要數年時間，才能完全控制頓巴斯。

此外，普廷決定持續作戰的另一因素，是對美國前總統川普促成停戰的能力失去信心。消息人士表示，莫斯科曾樂觀認為，川普可施壓基輔交出頓巴斯，但此期待已大幅消退。同時，基輔透過提升自身軍工產能，與歐盟900億歐元貸款的援助，大幅降低對華府的依賴，在缺乏美國提供安全保證下，更無意在領土問題上妥協。

在國內，俄羅斯社會的反彈聲浪也逐漸浮現。2026年初，克里姆林宮封鎖多數通訊軟體，莫斯科等地的行動網路遭間歇性切斷，導致企業損失慘重。這種史無前例的鎮壓，引發菁英階層的黑色幽默，「我們現在越來越像北韓了」。

不僅如此，增稅與通膨加劇導致企業倒閉、物價飆升。小企業主、民眾與農民在網路上表達憤怒的影片頻傳，顯示普廷已打破「只要維持日常生活穩定，民眾就對戰爭視而不見」的社會契約。官方民調指出，俄羅斯4月幸福指數跌至15年新低，多項民調也顯示，普廷支持率創下全面入侵烏克蘭以來的新低點。

至於政變的可能性，分析家認為，若普廷政權面臨威脅，將來自其核心圈而非街頭。不過，目前克宮爆發政變的機率極低。前國防部長、現任國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）的多名親信已遭逮捕，勢力被大幅削弱；而俄國寡頭在經歷一波波的整肅與資產沒收後，也只能噤若寒蟬。

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