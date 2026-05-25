為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗官員談最高領袖穆吉塔巴傷勢 稱只有表面傷口

    2026/05/25 22:45 中央社
    伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（路透檔案照）

    伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（路透檔案照）

    伊朗衛生部一名官員今天表示，最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）在美國及以色列2月底空襲中所受的傷只有「表面」傷口。

    法新社報導，這位56歲的新任最高領袖自3月8日獲任命後，尚未公開露面，僅以書面形式發布聲明，引發外界對其健康狀況的猜測。

    今年3月，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾表示，穆吉塔巴據信仍然在世、受傷且毀容。

    穆吉塔巴接替其父哈米尼（Ali Khamenei）出任最高領袖。哈米尼2月28日在美以聯合空襲中死亡，引發伊朗對中東多地發動報復性攻擊。

    伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）今天描述穆吉塔巴受傷當天及其送醫的情況，但並未透露醫院名稱。

    克爾曼普爾說，德黑蘭時間2月28日下午1時左右，穆吉塔巴「與其他數名傷者一起被送進手術室」。

    他告訴伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）：「除了臉部、頭部和腿部的表面傷口外，沒有發生重大情況。這些傷勢既未造成截肢，也未引發任何特殊醫療問題。」

    「以我身為醫師的觀點，這些不構成嚴重傷勢，除了縫一兩針外，不需要特殊處置。」

    他並補充道，當時正值伊斯蘭齋戒月期間，穆吉塔巴直到日落前都持續齋戒，拒絕提早開齋，「這顯示他健康狀況良好」。

    根據克爾曼普爾的說法，穆吉塔巴於3月1日凌晨2時左右出院，但未說明其後下落。

    本月7日，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）稱曾與最高領袖會面，並透露兩人會談持續約兩個半小時。

    3天後，伊朗國營電視台報導，伊朗軍方中央指揮部負責人阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）亦與最高領袖會晤，領袖針對「持續對抗敵人的行動」給予新的指示與指導。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播