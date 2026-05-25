北京驚見「山寨一蘭」 招牌LOGO幾乎照搬

日本福岡知名豚骨拉麵品牌「一蘭」最近在中國北京出現「山寨店」。這家名為「本日一蘭拉麵」的店家從招牌、LOGO到店內設計都高度模仿，引發網路熱議。（擷自微博）

日本福岡知名豚骨拉麵品牌「一蘭」最近在中國北京出現「山寨店」。這家名為「本日一蘭拉麵」的店家從招牌、LOGO到店內設計都高度模仿，引發網路熱議。事件曝光後，店家已人去樓空。一蘭日本總公司表示，法務部門正在處理，不排除採取法律行動。

日本集英社報導，事件起因於13日左右，有網友在社群平台貼出照片顯示，北京一間商場內新開設「本日一蘭拉麵」，外觀與日本的「一蘭」極為相似，在網路上迅速引發關注。

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山寨店招牌採用近似的紅、綠、黑配色的LOGO與日式設計，「一蘭」兩字的大小和字體幾乎一模一樣，只是細看，英文從「ICHIRAN」變成「ICHRAN」，少了第2個字母I；「昭和35年創業」也被改成「建國65年創業」，雖然有細微差異，但乍看之下幾乎真假難辨。

由於「一蘭」目前在台灣、香港與美國均設有海外門市，唯獨尚未在中國展店，因此這家北京店一曝光便引發「山寨」質疑。

福岡當地民眾受訪時也一眼看出不同，除了英文拼法有誤，更指出拉麵配料明顯與正版不同，包括水煮蛋、筍乾、鳴門魚板，甚至疑似玉米等，都不是一蘭常見配料。

這並非中國首次出現仿冒一蘭。日媒指出，2018年前後中國曾出現名為「蘭池」的店家，不僅主打「天然豚骨拉麵專門店」，連一蘭獨家、個人隔間式的「味集中座位」、售票機、飲水設備，甚至可勾選麵條硬度與辣度的點餐單，都幾可亂真。

不過曾赴店消費的日本人形容，即使點了硬麵，送上來的麵依舊偏軟、湯頭油膩且溫涼，「坦白說並不好吃」。他認為，不論外觀和系統模仿得再像，想重現一蘭的味道並不容易。

這次北京「本日一蘭拉麵」同樣評價不佳。中國外送平台上，一碗拉麵售價42.1元人民幣（約新台幣195元），商品照甚至連蔥花、叉燒擺放位置都與官方照片高度相似。

不過顧客留言幾乎一面倒負評，有人直言「太難吃了，還不如吃泡麵」、「完全比不上真正的一蘭」，也有人抱怨「肉有酸味，嚇得不敢吃，最後吐掉了」。

其實許多中國消費者早已在日本吃過真正的「一蘭」，因此普遍都能分辨出這類山寨店。

九州朝日電視台20日前往北京店址實地查訪時，店內已人去樓空，廚房只剩料理器具與外送用包裝袋散落一地。附近店家表示「昨天還有營業，今天就沒看到人」，外送平台頁面也已遭撤下。

對此，一蘭營運公司表示，公司已掌握相關情況，目前由法務部門進行確認與處理，暫不便說明細節。一蘭同時強調，一蘭海內外所有門市皆採直營模式經營，從未開放加盟或合作方式展店。

面對多年來屢次出現的仿冒店，這次北京山寨風波是否會進一步演變為法律攻防，受到外界關注。

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