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    首頁 > 國際

    美情報爆伊朗最高領袖「與世隔絕」通訊靠人力 致和談進度緩慢

    2026/05/25 22:20 即時新聞／綜合報導
    伊朗最高領袖穆吉塔巴疑似為躲避打擊，長期隱匿於地下秘密地點。（歐新社）

    伊朗最高領袖穆吉塔巴疑似為躲避打擊，長期隱匿於地下秘密地點。（歐新社）

    美國最新情報顯示，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）為躲避打擊，長期隱匿於地下秘密地點，僅能透過極其複雜的信差網絡與外界聯繫。這導致伊朗政府內部溝通嚴重受阻，也是美伊和談進展緩慢的主因之一。

    《CBS》報導，知情美國官員透露，伊朗最高領袖為避免重蹈其父哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被斬首的命運，自開戰以來便徹底在公眾視野中消失，正深藏於一處秘密地堡中，連伊朗最高層都不知具體位置，更無法直接聯繫，所有訊息必須透過由信差傳遞，不使用任何電子通訊設備。

    如此極端的隱匿措施，導致伊朗內部的訊息傳遞極為緩慢。華府每次遞交談判草案後，都要經過層層轉交才能傳達到最高領袖手邊，導致其決策時間嚴重延遲。這不僅導致美方需要經過漫長的等待才能得到伊朗的回應，更常常出現德黑蘭回應時，美方資訊早已「過時」的窘境。

    此外，由於與外界缺乏通訊而陷入資訊壁壘，使得最高領袖只能下達籠統的指令，劃定哪些議題可以討論、哪些不容談判。

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