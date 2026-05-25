川習會後日美印澳再集結 Quad外長會議26日登場

美國國務卿魯比歐配合這次Quad外長會議，已於日前提前訪印，24日在新德里與印度外交部長蘇傑生會談後，強調美印是「重要的戰略夥伴」。（歐新社）

日美澳印四方安全對話「Quad」，26日將在印度召開外長會議。在美中「川習會」剛落幕、川普政府對中國態度引發印太盟邦不安之際，此次Quad外長重新集結，被視為印太盟邦對美國戰略可靠性進行再確認的重要會談；能否為第二次川普政府後中斷至今的Quad領袖峰會重啟鋪路，也成為關注焦點。

Quad領袖峰會最後一次召開是在2024年9月。Quad原本是美國牽制中國戰略的一環，但在川普輕視多邊外交的態度下，他在去年1月重返白宮至今未再舉行峰會，僅於去年1月和7月在華府舉行2次外長會議。

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原定去年在印度舉辦的峰會，因美印關係惡化而告吹。背景包括印度持續自俄羅斯購買原油，以及美國不滿印度介入印巴武力衝突停火斡旋等問題。

美國國務卿魯比歐配合這次Quad外長會議，已於日前提前訪印，24日在新德里與印度外交部長蘇傑生會談後，強調美印是「重要的戰略夥伴」，顯示兩國正努力消除彼此間的不信任，重建合作，而魯比歐也肯定Quad是「一個重要的機制」。

此次會議最大的背景，是14、15日在北京舉行的川習會。由於川普近期頻頻提及美中「G2」的說法，並展現對中國國家主席習近平的友善態度，日澳印等Quad成員對於美國是否將淡化對中圍堵、降低印太投入產生疑慮。產經新聞報導，日本外務省官員指出，在此時重新展現四國團結，「是戰略上非常好的時機」。

除了Quad外長會議外，日本外相茂木敏充也預定與魯比歐等人舉行雙邊會談，確認推動日本所倡議的「自由且開放的印太」（FOIP）合作方向，以因應持續進行經濟脅迫的中國。這次外長會議，也是日本高市政府上台後首次舉行，高市推動FOIP的積極態度，明顯有別於之前的石破政府。

富士電視新聞報導，在美國與以色列攻擊伊朗後，石油價格飆升，暴露能源安全的脆弱性，外交消息人士指出，此次外長會議也希望具體推動去年7月外長會議聯合聲明中提及的「重要礦物供應鏈多元化」，以因應中國對稀土等資源的出口管制。

此次會議另一焦點，是能否為重啟Quad領袖峰會鋪路。外界認為，若外長會議順利，將有助於未來恢復Quad峰會運作。

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