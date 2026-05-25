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    摳門20年存到1億！日男深夜險「孤獨死」 痛悟人生著手改變

    2026/05/25 20:51 即時新聞／綜合報導
    現年44歲的中村先生坐擁1億日圓的「億萬富豪」，卻因極度摳門、不願社交，直到某日深夜因心律不整發作險些「孤獨死」，才在救護車上驚覺自己「窮得只剩下錢」。示意圖。（彭博）

    現年44歲的中村先生坐擁1億日圓的「億萬富豪」，卻因極度摳門、不願社交，直到某日深夜因心律不整發作險些「孤獨死」，才在救護車上驚覺自己「窮得只剩下錢」。示意圖。（彭博）

    現代許多人高喊「財富自由」並拚命存錢，但若把生活過到只剩下存摺數字，恐怕也是一種另類悲劇。日本一名44歲的製造業普通員工，在20年間靠著投資ETF成為坐擁1億日圓的「億萬富豪」，卻因極度摳門、不願社交，常年蝸居在破舊木造公寓，直到某日深夜因心律不整發作險些「孤獨死」，才在救護車上驚覺自己「窮得只剩下錢」。

    日媒報導，現年44歲的中村先生（化名）年收約650萬日圓（約新台幣130萬元），靠著20多年長期紀律性投資ETF，個人資產突破1億日圓（約新台幣2000萬元）。但他過去極度簡樸，住在月租僅7.8萬日圓（約新台幣1.5萬元）的老木屋，平日生活兩點一線、玩玩手機遊戲打發時間，所以心思都放在存款上。

    這段極簡投資生活在某天深夜徹底翻轉。中村因突發心律不整而痛到昏厥，醒後勉強撥打119送醫，在救護車上被隊員詢問緊急聯絡人時，他才驚覺自己母親離世、與父親斷聯、毫無朋友，只能狼狽回覆「沒有人」。在病床上面對無盡虛無，他醒悟到若當時悄然離世，不僅辛苦存下的一億日圓將毫無意義，更將面臨無人察覺的「孤獨死」窘境。

    出院後，中村決定踏出改變的第一步，將租金預算翻倍至14.5萬日圓，搬入寬敞舒適的新公寓，並開始享受美食體驗揮霍的樂趣。他也打消了提早退休的念頭，轉而將職場當作與社會連結的紐帶。

    根據日本少額短期保險協會最新「孤獨死現狀報告」顯示，男性在孤獨死個案中高達83.3%，且65歲以下的現役世代就佔了46.1%。中村表示，「現階段他的新目標是挑戰『交朋友』，雖然對40多歲的宅男來說比存一億還難」，但他對生活已重拾笑容。

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