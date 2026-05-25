民主剛果伊波拉疫情高風險 男子持槍搶屍醫院大混亂

剛果民主共和國伊波拉疫情蔓延，又傳出年輕男子持槍闖醫院，要求交出親屬遺體，令當局防疫難上加難。圖為1名婦女等待醫護人員前來處理伊波拉感染者遺體。（路透）

剛果民主共和國伊波拉疫情蔓延，日前才有民眾縱火燒毀隔離帳篷，導致18名疑似感染者趁亂逃離，今晚又傳出年輕男子持槍闖醫院，要求交出親屬遺體，令當局防疫難上加難。

美聯社報導，位於剛果東部的蒙布瓦魯綜合醫院（Mongbwalu General Hospital）醫務主任魯庫杜（Richard Lokudu）表示，現場槍聲大作，醫護人員在混亂中倉皇疏散病患及院內人員，目前還不清楚是否有人員傷亡，僅稱「蒙布瓦魯綜合醫院目前全面戒備」。

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醫療工作人員在資源極度匱乏的環境下，努力收治伊波拉疑似病例，但這已是過去1週以來，第三起針對醫療機構的暴力襲擊，凸顯這次伊波拉疫情防控所面臨的挑戰。世界衛生組織（WHO）已將這波疫情宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

伊波拉死者遺體具有高度傳染性，在家屬準備後事或在齊聚葬禮期間，極容易導致疫情進一步擴散。

為因應疫情，民主剛果當局已明定，針對疑似死亡病例的遺體須盡可能交由政府統一安置，卻屢屢遭受死者親友強烈抗議。此外，當局也明令禁止守靈儀式以及50人以上群聚活動。

伊圖里省（Ituri）蒙布瓦魯23日有民眾攻擊並縱火燒毀國際人道組織「無國界醫生」（Doctors Without Borders）專門用來隔離疑似及確診伊波拉個案帳篷。

魯庫杜指出，有18名疑似感染者在那次攻擊中趁亂離開醫療設施，目前下落不明。

魯萬帕拉鎮（Rwampara）另一處治療中心21日也遭縱火燒毀，起因是死者家屬想領回疑似感染男子遺體遭拒。

剛果通訊部（Congolese Ministry of Communication）今天在社群平台X發文指出，伊波拉疑似病例累計達904例，主要集中在東北部伊圖里省，較先前公布的700多例大幅攀升。

世衛組織表示，這起疫情對剛果構成的風險已從先前的「高」，調升至「極高」，但病毒在全球蔓延的風險仍低。

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