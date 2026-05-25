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    首頁 > 國際

    防空不夠聖光來湊？不堪無人機頻繁轟炸 俄教會構築「聖像防線」

    2026/05/25 16:35 即時新聞／綜合報導
    日前俄國東正教彼爾姆（Perm）教區抬出教會聖物在市區展開繞境，並在關鍵基礎設施前集體誦經，深信「祈禱的力量」能建立無形防線，擋下烏軍無人機空襲。（圖擷取自X）

    日前俄國東正教彼爾姆（Perm）教區抬出教會聖物在市區展開繞境，並在關鍵基礎設施前集體誦經，深信「祈禱的力量」能建立無形防線，擋下烏軍無人機空襲。（圖擷取自X）

    面對烏克蘭無人機頻繁襲擊，俄羅斯地方教會顯然認為「物理防禦」不如「上帝保佑」！據外媒報導，日前俄國東正教彼爾姆（Perm）教區抬出教會聖物在市區展開繞境，並在關鍵基礎設施前集體誦經，深信「祈禱的力量」能建立無形防線，擋下烏軍無人機空襲。

    這場獨特的「神力防空」巡行於本月12日舉行。彼爾姆教區的數名神父神情莊嚴，攜帶著當地備受尊崇的「彼爾姆聖母」聖像繞行市區。神職人員還刻意在水力發電廠、市區入口等城市要地祈禱，期盼藉由「神的力量」，保護這些關鍵設施免受打擊。

    教區解釋，在歷史動盪、社會動亂、流行病肆虐或外敵入侵等艱難時期，將聖物或聖像繞行城鎮是古老的傳統，歷史上曾有多次因信徒虔誠祈禱與聖物巡行，而獲得神力庇佑、成功化解外敵入侵與疫病的先例。上一次彼爾姆教區舉行類似的聖物巡行是在武漢肺炎（COVID-19）疫情大流行期間。

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