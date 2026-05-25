山西礦災救援受阻 企業偷採不讓工人帶定位卡

中國山西省長治市沁源縣留神峪煤礦瓦斯爆炸造成至少82人死亡，救援人員23日在事故現場集結。（中新社）

中國山西省長治市沁源縣留神峪煤礦瓦斯爆炸，許多下井人員未按規定佩戴人員定位卡，造成救援困難。有工人表示，企業偷偷開採未經審批的煤礦，就不讓工人帶定位卡下井。

山西留神峪煤礦瓦斯爆炸造成至少82人死亡。中國應急管理部主管的中國應急管理報24日發文表示，救援最大的困難是，247名下井工人中有103人未按規定佩戴人員定位卡，加上礦場方面提交的井下圖紙與實際巷道分布不符，無法確定搜救方向。

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鳳凰週刊24日報導，出事的留神峪煤礦3號礦井已投產20多年。在2號礦井工作的工人陳力表示，許多工人下井時沒帶定位卡，因為企業違規開採；同時，礦井有很多「黑戶」。據此前報導，爆炸發生時入井人員公示牌顯示124人，但實際下井人數為247人。

另一名曾在3號礦井工作的工人表示，企業會偷偷開採未經審批的煤礦，因此會不讓工人帶定位卡下井，「偷採怎麼會帶定位卡？帶定位卡就暴露了」。

另一位曾在留神峪煤礦工作數月的礦工說，「除了工人挖煤是真的，其他都是假的」。

他說，文件顯示3號礦井為基建礦井，但實際開掘超過文件規定範圍；煤礦防治水原則為「預測預報、有疑必探、先探後掘、先治後採」，但留神峪煤礦的防治水原則形同虛設，為了節省成本，往往會跳過勘探步驟，直接採掘，帶來潛在隱患。

該礦工又指，留神峪礦業存在的圖紙造假問題，在煤礦業是普遍現象，「基本每個礦都有兩三套圖紙」。

長安街知事24日報導，有工人接受新華社訪問時表示，「穿的安全帽、水鞋都是自己買的。隊裡面，一雙手套都沒發過」。他佩戴一個礦燈、安全帽、自救器就工作了，一般都沒有定位卡。

公開訊息顯示，山西通洲集團留神峪煤業有限公司成立於2010年，年產120萬噸，於2024年被列入「全國災害嚴重生產煤礦名單」，災害類型為歸類為可燃性氣體濃度過高的「高瓦斯」。

2025年，留神峪煤礦曾2次因安全問題被行政處罰。2023年，山西省安全生產委員會辦公室曾公開通報一批重大事故隱患典型案例，通洲集團「神峪煤業」名列其中。當時執法檢查發現，該礦存在「多處電氣設備失爆」等重大隱患，被處以總計人民幣106萬元（約新台幣490萬元）罰款。

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