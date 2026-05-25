涉嫌在抗議活動中實施武裝襲擊 1男子遭伊朗處決

伊朗司法部門表示，阿克巴里因在1月的全國性反政府抗議活動中實施武裝襲擊而被處決。圖為伊朗公布的阿克巴里涉嫌持槍襲擊建築圖片。（擷自X@FPoorsaeed）

伊朗司法部門今（25）日表示，1名男子因在1月達到頂峰的全國性反政府抗議活動中實施武裝襲擊而被定罪，並在25日上午被執行死刑。這是伊朗在中東戰火期間執行的最新1起死刑。

根據《法新社》報導，伊朗司法部門網站「Mizan Online」指出，阿克巴里（Abbas Akbari）是伊朗中部伊斯法罕省抗議活動中的武裝領導人之一，於25日上午被處決。

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「Mizan Online」聲稱，身為伊斯法罕省納因鎮（Nain）騷亂領導人的阿克巴里在街頭向安全部隊開槍，還被指控襲擊納因的省政府大樓、安全機構和醫療中心。

「Mizan Online」稱阿克巴里意圖對抗體制、擾亂公共秩序和安全、危害國家安全而被判死刑，其罪名包括與真主為敵（Moharebeh）和蓄意破壞公共財產。

據包括國際特赦組織在內的人權組織稱，伊朗是世界上執行死刑數量第二多的國家，僅次於中國。

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