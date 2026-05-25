美伊停火框架浮現！ 1文看懂荷姆茲海峽、制裁與核談判交換條件

行經荷姆茲海峽的油輪。CNN披露，美伊正磋商停火備忘錄，內容涉及海峽逐步恢復通航、港口封鎖與制裁鬆綁等安排。（路透資料照）

美國與伊朗的停火談判，正逐漸形成以「荷姆茲海峽換制裁鬆綁」為核心的初步框架。根據美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士報導，雙方目前正磋商一份合作備忘錄（MOU），內容包括逐步恢復荷姆茲海峽航運、美方分階段解除港口封鎖，以及後續針對伊朗核計畫展開談判。

美國官員透露，整體架構將給予雙方60天時間完成正式協議細節，並以「海峽逐步恢復通航、制裁逐步鬆綁」方式推進。不過，高濃縮鈾、凍結資產與核設施處理方式，目前仍存在明顯分歧。

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荷姆茲海峽怎麼開？

荷姆茲海峽是全球最重要能源航道之一，也是目前談判中最具即時壓力的議題。川普日前表示，海峽將在備忘錄架構下逐步重新開放，但伊朗方面則強調，相關航運安全仍將由德黑蘭主導。

接近伊朗伊斯蘭革命衛隊的媒體指出，海峽未來30天可能逐步恢復至戰前航運水準，但所有過境船隻仍須與伊朗相關單位協調。美方則堅持，在協議正式簽署前，港口封鎖與部分限制措施不會完全解除。

一名美國官員形容，目前雙方的交換邏輯是：「海峽每開放一分，制裁才鬆綁一分。」

高濃縮鈾為何成最大卡點？

核問題仍是整場談判最敏感的部分。美方要求伊朗交出高濃縮鈾庫存，並停止新的濃縮活動。根據估計，伊朗目前持有超過400公斤高濃縮鈾，其中部分據信已在2025年美軍空襲後轉移至地下設施。

川普日前將這批濃縮鈾稱為「核塵埃」，並強調伊朗未來不得擁有核武能力。美方官員則將整體協議形容為「強化版信任但驗證機制」。

但伊朗外交部否認核武問題已被納入初步備忘錄內容。伊朗官媒也聲稱，德黑蘭並未承諾移交濃縮鈾、拆除核設施或放棄核技術。

伊朗最急的是什麼？

相較於核問題，伊朗目前更急於解決的是資金與經濟壓力。

德黑蘭要求美方優先解凍遭海外銀行凍結的數十億美元資產，並希望建立後續持續返還資產的機制。伊朗外交部發言人表示，若第一階段無法看到部分資產被釋放，談判很難繼續推進。

但美方目前並未承諾具體返還方式。美國官員向CNN表示，相關資產鬆綁將與荷姆茲海峽恢復正常通航進度掛鉤。

制裁會一次解除嗎？

答案是否定的。

根據目前談判架構，美國不太可能一次解除對伊朗的所有制裁，而是採取分階段鬆綁方式，並與核談判進度同步推進。

伊朗方面則估算，若原油出口制裁解除，60天內可能為政府帶來近100億美元收益。德黑蘭也強調，最終目標是讓中東局勢恢復穩定，並結束目前持續升高的區域衝突。

目前雙方仍未正式公布完整備忘錄內容，相關核設施、飛彈計畫與區域軍事安排，也尚未納入最終公開文本。

荷姆茲海峽位置示意圖。這條連接波斯灣與阿曼灣的狹窄水道，承擔全球約1/5海運原油運輸，也是目前美伊談判核心議題之一。（法新社資料照）

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