巴基斯坦加強外交斡旋 陸軍參謀長與總理同訪中國

巴基斯坦加強外交斡旋 陸軍參謀長與總理同訪中國2026/05/25 15:32 編譯謝宜哲／綜合報導
巴基斯坦總理夏立夫23日在浙江省杭州市開啟為期4天的訪華行程。圖為夏立夫24日抵達北京時接受中國官員迎接。（美聯社）
巴基斯坦電視台25日稱，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）與總理夏立夫（Shehbaz Sharif），一同在北京與中國領導層會面。
根據《法新社》報導，巴基斯坦是美國與伊朗之間的重要調解人，上個月主持了歷史性的面對面會談，但未能達成持久協議。中國則扮演較低調的角色，主要負責與受影響的波斯灣國家官員進行電話溝通和會晤。
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穆尼爾與巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）22日和23日一同訪問伊朗首都德黑蘭，這是為結束中東戰火而持續斡旋的一部分。夏立夫23日則在浙江省杭州市開啟為期4天的訪華行程。
巴基斯坦電視台25日表示，夏立夫陪同穆尼爾會見中國領導層時表示，世界正處於關鍵時刻。
夏立夫指出，巴基斯坦一直真誠地在美國與伊朗之間扮演調解角色。穆尼爾此前曾在德黑蘭，但也不願錯過此次重要訪問。
夏立夫聲稱，事情正朝著正確的方向發展，感謝中國為促進和平所做的支持。
中國領導層稱將與巴基斯坦合作，為早日恢復中東地區的和平與穩定做出積極貢獻。