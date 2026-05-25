東京銀座遭人噴灑「不明刺激氣體」 15人身體不適送醫

東京銀座遭人噴灑「不明刺激氣體」 15人身體不適送醫2026/05/25 13:39 即時新聞／綜合報導
位於日本東京銀座6丁目的「GINZA SIX」，今（25）日中午發生一起噴霧攻擊事件。（圖擷取自@ino34_r 社群平台「X」）
日本東京銀座今（25）日中午發生一起噴霧攻擊事件，位於當地6丁目的知名複合商業設施大樓「GINZA SIX」，疑似遭人噴灑不明物質，造成多人出現喉嚨痛等不適症狀，甚至有人當場昏迷。警消接獲通報，立即出動19輛救護車與消防車到場，目前已有15人被送醫急救，警方則封鎖周邊一帶道路進行搜索。
綜合日媒報導，根據東京警視廳說法，通報民眾除了向警方表示GINZA SIX「出現刺激性氣味，還目睹一名戴白色口罩、身穿黑色外衣與淺色褲的男子，案發前在該設施一樓的銀行ATM附近，噴灑某種不明噴霧，之後便往新橋方向逃跑，警方正在進一步調查追緝這名男子。
請繼續往下閱讀...
報導指出，目前傳出身體不適的受害者共有25人，其中有15人被緊急送醫，所幸受害者均意識清醒，主要症狀為咳嗽與喉嚨劇烈疼痛。
GINZA SIX 異臭騒ぎ— INO34R （@ino34_r） May 25, 2026
消防車や救急車は30台以上か
銀座中央通りは通行止めです#銀座 #Ginza pic.twitter.com/YhEsBtBAed
【銀座で「異臭」通報 10人体調不良】https://t.co/dsWEqBXCgY— Yahoo!ニュース （@YahooNewsTopics） May 25, 2026
東京 銀座「GINZA SIX」で“刺激臭” 複数人が体調不良訴える— NHKニュース （@nhk_news） May 25, 2026
詳しくはこちらhttps://t.co/7F0y59A8xU#nhk_video pic.twitter.com/q7KTgfNNDg
【現場の状況】『路上で人が倒れてる、異臭がある通報』#注意喚起 東京都中央区銀座６丁目銀座SIX 三井住友銀行付近を警察が規制封鎖 防護服着用レスキュー出動騒ぎ5月25日 #銀座 : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/qNXV4qun6s #NHK #中央区 パトカー救急車避難迂回治安 pic.twitter.com/KuMLTlCCag— 災害火災画像速報ニュース2 （@Gt8VUlzRG7buafO） May 25, 2026
凄いことになってる銀座 pic.twitter.com/OsRtY4UgX6— がるなちょ （@lxxxryutaxxxl） May 25, 2026