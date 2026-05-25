東京銀座遭人噴灑「不明刺激氣體」 15人身體不適送醫

位於日本東京銀座6丁目的「GINZA SIX」，今（25）日中午發生一起噴霧攻擊事件。（圖擷取自@ino34_r 社群平台「X」）

日本東京銀座今（25）日中午發生一起噴霧攻擊事件，位於當地6丁目的知名複合商業設施大樓「GINZA SIX」，疑似遭人噴灑不明物質，造成多人出現喉嚨痛等不適症狀，甚至有人當場昏迷。警消接獲通報，立即出動19輛救護車與消防車到場，目前已有15人被送醫急救，警方則封鎖周邊一帶道路進行搜索。

綜合日媒報導，根據東京警視廳說法，通報民眾除了向警方表示GINZA SIX「出現刺激性氣味，還目睹一名戴白色口罩、身穿黑色外衣與淺色褲的男子，案發前在該設施一樓的銀行ATM附近，噴灑某種不明噴霧，之後便往新橋方向逃跑，警方正在進一步調查追緝這名男子。

請繼續往下閱讀...

報導指出，目前傳出身體不適的受害者共有25人，其中有15人被緊急送醫，所幸受害者均意識清醒，主要症狀為咳嗽與喉嚨劇烈疼痛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法