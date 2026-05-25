菲律賓大樓工地突倒塌釀4死多名工人睡夢中遭活埋 17人仍失聯

菲律賓安赫勒斯市一棟興建中的9層大樓倒塌後，搜救人員25日持續在瓦礫堆中搜尋受困工人。當局表示，事故已造成至少4人死亡，另有17人失聯。（美聯社）

菲律賓一棟興建中的9層大樓24日凌晨突然倒塌，壓毀鄰近飯店與工人宿舍，多名正在工地過夜的工人遭埋在瓦礫堆下。當局表示，事故目前已造成至少4人死亡，另有約17人仍失聯，搜救行動持續進行中。

根據《法新社》報導，事故發生於呂宋島安赫勒斯市（Angeles City），位於首都馬尼拉北方。倒塌的大樓當時仍在施工中，部分工人因週末留宿工地，在凌晨意外發生時來不及逃離。

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消防單位表示，2名一度被發現仍有生命跡象的工人在受困瓦礫數小時後死亡。其中1人被救出時仍有呼吸，但送醫後傷重不治；另一人則因長時間遭壓困，搜救人員尚未能將其移出前便已心跳停止。

搜救人員25日持續利用熱顯像儀與重型機具搜尋生還者。由於建築殘骸仍持續位移，救援人員必須放慢速度，以避免瓦礫再度崩塌壓傷受困者。

工地曾因安全違規遭停工 勞檢曾發現缺安全帽與照明

菲律賓勞工部門表示，這處工地曾於2024年9月因違反工安規定遭勒令停工。勞檢人員當時發現，工人缺乏安全帽、安全帶與防墜設備，工地夜間照明不足，現場也未設置明顯安全警示。

當局指出，承包商在補齊相關設備後約1個月重新復工。目前事故原因仍在調查中。

事故發生後，大批家屬聚集在封鎖線外等待消息。一名失聯工人的女友表示，她原本帶著白飯與罐頭前往工地探望男友，直到看到社群媒體消息，才知道大樓已經倒塌。

另一名工人的家屬則說，她父親數週前才剛到工地工作，「我們一直打電話，但都沒有人接」。

當地官員表示，工地平時約有70名工人施工，但大部分人在週末已返家。事故除造成施工人員死傷外，倒塌建物也波及鄰近飯店，一名馬來西亞籍旅客死亡。

消防單位表示，若熱顯像搜索未再發現生還訊號，後續將動用更多大型機具清除瓦礫並尋找遺體。目前搜救與現場結構評估仍持續進行中。

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