中國公安監控系統外洩 外媒記者高鐵座號與人際關係全被記錄

中國警方「境外人員動態管控平台」介面截圖。外洩資料顯示，系統可整合外籍人士的人臉辨識、高鐵座號與移動資料，並即時標示轄區內人員分布與活動狀態。（圖片來源：NetAskari）

《德國之聲》（DW）取得的中國警用系統測試資料顯示，警方可整合高鐵座號、人臉辨識與手機支付紀錄，即時追蹤外國記者行蹤。外洩後台甚至標示特定記者的「可追蹤」（trackable）狀態，一旦進入轄區，系統便會自動向警方發送警示。

根據這份流出的資料，一名化名為「NetAskari」的資安研究員在點開一個未設防護的中國網頁控制面板時，意外進入了河北省張家口市公安局為2022年北京冬奧設計的監控系統測試版。這套系統目前已從街頭監視器網絡，升級為融合多項感測器數據、全天候運作的「立體人物檔案」系統。

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外洩的資料庫顯示，該系統不再僅依靠路口監視器，而是精確記錄了目標在搭乘高鐵時的車廂與座號。這代表個人在非管制區的日常通勤，已遭系統同步記錄其交通、消費與移動資料，包含汽油消耗、日常消費地點與是否前往特定上訪區域。

滑雪場人臉辨識直連警方 演算法自動生成人際關係圖譜

這套監控機制也深入非軍事或民生休閒場所。研究員發現，系統整合了張家口當地的滑雪場票閘口人臉辨識系統，受監控人員的滑雪軌跡與同行親友的個人資料，會被自動標記並生成路線圖。

與傳統需要大量警力的人工尾隨不同，該系統配備關係建模演算法。系統會自動分析監視器錄下的畫面，根據目標在鏡頭前互動的頻率、通話紀錄與共同乘車資訊，自動生成複雜的人際關係圖譜，揭示誰與誰相識，以及共同相處的時間。

重點鎖定五眼聯盟記者 電子監控取代傳統人工跟監

這套系統重點監控「五眼聯盟」（Five Eyes）國家（包括美、英、澳、紐、加）的公民。受訪的研究員透露，該系統讓過去外籍記者前往敏感地區時擺脫便衣警察的傳統貓鼠遊戲失效。由於系統隨時掌握行動支付、購票紀錄與社交網絡，安全部門能提前掌握記者的行程，甚至在記者接觸特定受訪者前，私下向相關人士施壓。

根據公開的招標與專利資料，海信集團曾於2019年為此類關係模型申請專利；上海市公安局普陀分局也於2025年以20萬美元（約633萬台幣）的金額，採購類似的「個人立體檔案系統」。目前該測試網頁的安全漏洞已被中方關閉，但相關系統在各省市公安局的技術升級與部署仍在持續進行。

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