富士山睡300年快醒了？專家示警「恐隨時噴發」造成東京大癱瘓

日本富士山。（法新社資料照）

「富士山」自古以來被視為日本神山，歷史上有多次噴發紀錄，為全球著名活火山之一。根據日本政府去年報告，如果富士山發生大規模噴發，將會對東京首都圈造成巨大衝擊；火山學專家藤井敏嗣也示警，富士山距離上次噴發後已沉睡超過300年，因此它出現「隨時噴發」的情況一點也不奇怪。

根據日媒《每日新聞》報導，富士山以壯麗自然景色聞名，每年開山後都會吸引大批登山客造訪，然而眾人往往忽略，它其實是一座活火山。曾任東京大學地震研究所長、長期研究火山學的專家藤井敏嗣受訪表示，從過去研究來看，富士山自5600年以前迄今至少噴發過180次，代表「平均每30年左右」就會噴發一次。

請繼續往下閱讀...

藤井指出，富士山上一次大規模噴發是在西元1707年，因為發生在江戶時代寶永年間，所以又稱為「寶永大噴發」，但自此之後，富士山已超過300年再未出現火山活動，從週期來看，它已進入隨時可能噴發的狀態。藤井說明，世界上有許多休眠超過百年的活火山，曾出現劇烈噴發的案例，富士山亦不能排除在外。

藤井坦言，火山噴發有不同型態，還會受到熔岩流、火口位置、火山灰量等因素影響，以現代科技而言，仍很難提前精準預測火山何時噴發，必須等到噴發後，才知道會發生什麼情況。對於火山噴發帶來的災害影響，藤井示警一旦富士山發生與「寶永大噴發」同規模的火山活動，恐對東京都帶來嚴重災情。

藤井解釋，若噴煙高度超過1萬公尺，火山灰將隨著偏西風飄向關東地區，並在廣大範圍降灰堆積。現代社會高度依賴電力系統，以及汽車、鐵路、飛機等交通工具，遇到火山灰大量堆積的情況，屆時恐讓交通全面癱瘓、變電所大規模短路停電，導致日本物流與供應鏈全數停擺，造成的災害衝擊將遠超江戶時代。

報導指出，富士山在「寶永大噴發」連續噴發16天，火山灰多達17億噸。日本內閣府曾在2025年模擬，若富士山下一次噴發，出現跟「寶永大噴發」相同規模的火山活動，火山灰至少會在噴發3小時後抵達關東地區，24小時內將出現影響交通的厚度降灰，屆時無論損失程度如何，推估至少有2600萬人須被迫緊急避難。

面對可能到來的災害，藤井呼籲政府提前建立應變機制，避免交通方式與主要道路，在降灰期間全面中斷。藤井也提醒民眾做好避難準備，建議可以事先在家中準備好一周的飲水和糧食，以及不得不在降灰期間外出時，必須佩戴的口罩和護目鏡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法