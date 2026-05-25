富士山睡300年快醒了？專家示警「恐隨時噴發」造成東京大癱瘓

富士山睡300年快醒了？專家示警「恐隨時噴發」造成東京大癱瘓2026/05/25 19:15 即時新聞／綜合報導
日本富士山。（法新社資料照）
「富士山」自古以來被視為日本神山，歷史上有多次噴發紀錄，為全球著名活火山之一。根據日本政府去年報告，如果富士山發生大規模噴發，將會對東京首都圈造成巨大衝擊；火山學專家藤井敏嗣也示警，富士山距離上次噴發後已沉睡超過300年，因此它出現「隨時噴發」的情況一點也不奇怪。
根據日媒《每日新聞》報導，富士山以壯麗自然景色聞名，每年開山後都會吸引大批登山客造訪，然而眾人往往忽略，它其實是一座活火山。曾任東京大學地震研究所長、長期研究火山學的專家藤井敏嗣受訪表示，從過去研究來看，富士山自5600年以前迄今至少噴發過180次，代表「平均每30年左右」就會噴發一次。
請繼續往下閱讀...
藤井指出，富士山上一次大規模噴發是在西元1707年，因為發生在江戶時代寶永年間，所以又稱為「寶永大噴發」，但自此之後，富士山已超過300年再未出現火山活動，從週期來看，它已進入隨時可能噴發的狀態。藤井說明，世界上有許多休眠超過百年的活火山，曾出現劇烈噴發的案例，富士山亦不能排除在外。
藤井坦言，火山噴發有不同型態，還會受到熔岩流、火口位置、火山灰量等因素影響，以現代科技而言，仍很難提前精準預測火山何時噴發，必須等到噴發後，才知道會發生什麼情況。對於火山噴發帶來的災害影響，藤井示警一旦富士山發生與「寶永大噴發」同規模的火山活動，恐對東京都帶來嚴重災情。
藤井解釋，若噴煙高度超過1萬公尺，火山灰將隨著偏西風飄向關東地區，並在廣大範圍降灰堆積。現代社會高度依賴電力系統，以及汽車、鐵路、飛機等交通工具，遇到火山灰大量堆積的情況，屆時恐讓交通全面癱瘓、變電所大規模短路停電，導致日本物流與供應鏈全數停擺，造成的災害衝擊將遠超江戶時代。
報導指出，富士山在「寶永大噴發」連續噴發16天，火山灰多達17億噸。日本內閣府曾在2025年模擬，若富士山下一次噴發，出現跟「寶永大噴發」相同規模的火山活動，火山灰至少會在噴發3小時後抵達關東地區，24小時內將出現影響交通的厚度降灰，屆時無論損失程度如何，推估至少有2600萬人須被迫緊急避難。
面對可能到來的災害，藤井呼籲政府提前建立應變機制，避免交通方式與主要道路，在降灰期間全面中斷。藤井也提醒民眾做好避難準備，建議可以事先在家中準備好一周的飲水和糧食，以及不得不在降灰期間外出時，必須佩戴的口罩和護目鏡。
首都圏襲う富士山噴火 「いつ起きてもおかしくない」と専門家https://t.co/a6yoch12vz— 毎日新聞 （@mainichi） May 23, 2026
毎年多くの登山客でにぎわう富士山。予想される被害や取り得る対策について長年研究を続けてきた第一人者の藤井敏嗣・山梨県富士山科学研究所長に聞きました。