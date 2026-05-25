莫斯科為防無人機頻繁斷網！民眾重回紙本地圖 俄菁英嘆「像北韓」

莫斯科一處公車站內，一名女子坐在俄軍募兵廣告前。隨著俄烏戰爭進入第4年，俄羅斯首都近期頻繁因防範無人機空襲而實施網路與定位干擾措施，引發民眾對生活成本與日常限制的不滿。（歐新社）

1項針對防範自殺無人機襲擊的極端通訊管制，正在重塑俄羅斯首都的日常生活。英國《衛報》最新調查指出，為防止烏克蘭無人機透過衛星導航定位，莫斯科市區的通訊與導航系統，近月已多次因防空措施受到干擾。部分民眾甚至被迫重回「紙本地圖」時代。

根據《衛報》報導，這項史無前例的網路控制，是由聯邦安全局（FSB）負責防範破壞活動的第二部門主導。當局以國家安全為由，頻繁切斷或干擾莫斯科市中心的行動網路，導致智慧型手機的衛星定位與地圖導航功能完全失效。

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莫斯科市區的通訊與導航系統，近月已多次因防空措施受到干擾。聖彼得堡等大城市甚至出現民眾因不滿網路管制而上街抗議的畫面。警方在巡邏時，頻繁目擊市民與遊客因無法使用手機導航，被迫在街頭手持紙本地圖尋找方向。俄羅斯企業界也公開抱怨，網路中斷已造成數十億盧布的商業損失。

閱兵規模因空襲威脅縮水 俄國菁英私下哀嘆社會生活退化

通訊管制與經濟下行，正逐漸打破俄羅斯中產階級在戰爭爆發後維持的日常穩定。5月9日紅場的「勝利日」閱兵，即因擔憂無人機空襲而大幅縮水。克里姆林宮內部人士透露，現在莫斯科的菁英階層在餐桌上唯一的共同話題就是網路，部分人士甚至自嘲生活水準已逐漸接近北韓。

俄羅斯知名媒體人、普廷總統前政治導師的女兒索布恰克（Ksenia Sobchak）接受《衛報》電話採訪時透露，這項網路控制在俄羅斯社會與企業界激起了巨大的憤怒波瀾。她預估，當局為了防堵西方資訊，可能在明年以前進一步封鎖所有西方社群媒體平台。

隨著戰爭進入第4年，伴隨斷網而來的是更高的稅負、不斷攀升的通貨膨脹，以及基本物資與生活費用的暴漲。雖然總統普廷近來頻繁增加公開活動以展示掌控力，但俄羅斯官方民調顯示，國內的防衛心理與幸福感指數已跌至15年來的最低點。

目前克里姆林宮與俄羅斯電信監管部門尚未對《衛報》披露的斷網損失與民怨發表正式評論。相關區域的網路與定位干擾措施目前仍持續執行中。

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